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  4. В борьбе за ЛЧ. Ноттингем Форест нацелен на большой трансфер
Англия
21 января 2025, 16:49 |
639
0

В борьбе за ЛЧ. Ноттингем Форест нацелен на большой трансфер

Клуб хочет подписать Висса

21 января 2025, 16:49 |
639
0
В борьбе за ЛЧ. Ноттингем Форест нацелен на большой трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Йоан Висса

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, который в таблице АПЛ неожиданно идет в топ-3, до конца января намерен усилить линию атаки.

Лесники сделали предложение в 22 миллиона фунтов для приобретения форварда Брентфорда Йоана Висса, который за 133 матча забил 41 гол и сделал 6 результативных передач.

Такой трансфер стал бы в топ-5 крупнейших в истории Ноттингем Форест, однако Брентфорд пока не готов к сделке на таких условиях и хочет получить больше.

Висса в нынешнем сезоне забил 12 голов в 23-х встречах, а команда идет на 11-й позиции.

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Йоан Висса Ноттингем Форест Брентфорд трансферы трансферы АПЛ Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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