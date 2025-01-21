В борьбе за ЛЧ. Ноттингем Форест нацелен на большой трансфер

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, который в таблице АПЛ неожиданно идет в топ-3, до конца января намерен усилить линию атаки.

Лесники сделали предложение в 22 миллиона фунтов для приобретения форварда Брентфорда Йоана Висса, который за 133 матча забил 41 гол и сделал 6 результативных передач.

Такой трансфер стал бы в топ-5 крупнейших в истории Ноттингем Форест, однако Брентфорд пока не готов к сделке на таких условиях и хочет получить больше.

Висса в нынешнем сезоне забил 12 голов в 23-х встречах, а команда идет на 11-й позиции.