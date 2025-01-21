Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Наставник динамовцев Александр Шовковский назвал стартовый состав Динамо на игру в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело осеннюю часть турнира, потерпев 6 поражений подряд и не набрав ни одного очка.

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и теперь сыграет два матча престижа (второй – 30 января против РФШ Рига).

Турецкий «Галатасарай» занимает 6-е место с 12 очками и уже гарантировал себе попадание в топ-24.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матча Лиги Европы в Турции

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Запас: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Піиаленок, Пономаренко.

Галатасарай: Муслера, Якобс, Санчес, Мертенс, Юнус, Беркан, Каан, Торрейра, Абдулкерим, Осимхен, Барыш.

Запас: Батухан, Гюнай, Керем, Йелерт, Нельссон, Юсуф, Батшуайи, Берат, Ялин, Эфе, Метехан.