Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции
21 января в 17:30 киевская команда сыграет против «Галатасарая»
21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».
Наставник динамовцев Александр Шовковский назвал стартовый состав Динамо на игру в Стамбуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
«Динамо» крайне неудачно провело осеннюю часть турнира, потерпев 6 поражений подряд и не набрав ни одного очка.
Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и теперь сыграет два матча престижа (второй – 30 января против РФШ Рига).
Турецкий «Галатасарай» занимает 6-е место с 12 очками и уже гарантировал себе попадание в топ-24.
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матча Лиги Европы в Турции
Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.
Запас: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Піиаленок, Пономаренко.
Галатасарай: Муслера, Якобс, Санчес, Мертенс, Юнус, Беркан, Каан, Торрейра, Абдулкерим, Осимхен, Барыш.
Запас: Батухан, Гюнай, Керем, Йелерт, Нельссон, Юсуф, Батшуайи, Берат, Ялин, Эфе, Метехан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стефано Карина – об украинском форварде
Эвандер советует украинскому боксеру рассмотреть вопрос о завершении карьеры
Щоб ви сука підари повиздихали!!!!
Це жах.
По манері письма деяких навіть видно,що понастворювали собі по 5 акаунтів...
І те і роблять днями,що тут серуть.
Адміни,може вже час покласти цьому край.
Не являюся вболівальником ні Динамо ні Шахтаря,але з повагою ставлюся до адекватних вболівальників і одних і других,і впевнений,що їх теж задовбали ці боти і неадекватні у коментарях...