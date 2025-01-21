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Лига Европы
21 января 2025, 16:20 | Обновлено 21 января 2025, 16:46
4691
63

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции

21 января в 17:30 киевская команда сыграет против «Галатасарая»

21 января 2025, 16:20 | Обновлено 21 января 2025, 16:46
4691
63
Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матч Лиги Европы в Турции

21 января в 17:30 киевское «Динамо» на выезде проведет матч 7-го тура Лиги Европы против турецкого «Галатасарая».

Наставник динамовцев Александр Шовковский назвал стартовый состав Динамо на игру в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

«Динамо» крайне неудачно провело осеннюю часть турнира, потерпев 6 поражений подряд и не набрав ни одного очка.

Киевская команда досрочно потеряла шансы на выход в плей-офф и теперь сыграет два матча престижа (второй – 30 января против РФШ Рига).

Турецкий «Галатасарай» занимает 6-е место с 12 очками и уже гарантировал себе попадание в топ-24.

Шовковский назвал стартовый состав Динамо на матча Лиги Европы в Турции

Динамо: Нещерет, Вивчаренко, Михавко, Биловар, Тымчик, Шапаренко, Михайленко, Буяльский, Кабаев, Волошин, Ванат.

Запас: Бущан, Моргун, Дячук, Ярмоленко, Рубчинский, Караваев, Саленко, Герреро, Дубинчак, Брагару, Піиаленок, Пономаренко.

Галатасарай: Муслера, Якобс, Санчес, Мертенс, Юнус, Беркан, Каан, Торрейра, Абдулкерим, Осимхен, Барыш.

Запас: Батухан, Гюнай, Керем, Йелерт, Нельссон, Юсуф, Батшуайи, Берат, Ялин, Эфе, Метехан.

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Источник: турецкий клуб возобновил интерес к Шапаренко
Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 63
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Вся гниль донецька в зборі? А тепер всі зібралися разом і пішли на ху й!! 
Щоб ви сука підари повиздихали!!!!
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+7
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Капітошkа
Скільки ботів у коментах...
Це жах.
По манері письма деяких навіть видно,що понастворювали собі по 5 акаунтів...
І те і роблять днями,що тут серуть.
Адміни,може вже час покласти цьому край.
Не являюся вболівальником ні Динамо ні Шахтаря,але з повагою ставлюся до адекватних вболівальників і одних і других,і впевнений,що їх теж задовбали ці боти і неадекватні у коментарях...
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+1
umnuy2
через два часа я вам тут напишу-ГДЕ ДИНАМО ГДЕ
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+1
umnuy2
минусуйте хоть сто раз но все здравомыслящие понимают что будет на поле
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+1
serhiy
Без травм і удачі !!!
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
easterly
У Сашо ще продовжується турецький збір?)
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+1
Pavel_i_CO
Жителі Даунєтска, як ви будете дивитись матч, якщо у вас немає грошей, щоб оплатити Мегого?)
Ответить
+1
Показать Скрыть 5 ответов
nivavn
все просто і швидко...
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0
Oleksandr
Створіть диво і зіграйте хоч в нічию 
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0
FunnyCat_____
Нещерета хотят в ЕК для продажи засветить? 
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0
MIRRA
ставте залізобетонну систему: -1 на турків проти мажорів і з ф0 на фрацузів проти кротів = коеф 3+ - ставте і буде вам щастя... Рівень наших клубів - дно, роззуйте очі... накладіть на це відсутність мотивації і нулячу зимову форму!
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-1
umnuy2
проиграем минимум в три мяча-дк просто слабый клуб на данній момент,даже смотреть не буду время тратить
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-1
Показать Скрыть 2 ответа
nivavn
ТРЕБА ЩЕ БУЛО ГРАТИ О СЬОМІЙ РАНКУ, щоб турки не здогадались...
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-2
Львів столиця
Ми Українці для нас Динамо та Шахтар автоматично гівно! цім ми і відрізняємось від кацапів. Ми лютуємо від хабарів і статків можновладців, але самі даємо хабаря ментам, лікарям та і тим же можновладцям. Дивимось через паркан - як пізд@то живуть сусіди поляки німці, а в себе дома можемо в прямому сенсі насрати на дорозі, викинути сміття, образити когось.... ПиСи - моя думка в тому що тільки через біль гівно зради та помилки ми зможемо усвідомити - що все що навкруги то наших рук діло!!!!! І не кусайте за пятку - це лише моя думка. Львів столиця. Карпати круті.
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-2
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8number
Не знаю як ви, а я радий 😌. Зять у складі, устриць не їв, готовий на всі сто 💯!
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-2
vitaha33
Михавко Біловар проти Осімхена і Мертенса? Штук 5 варто чекати
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-3
nivavn
..яльський в старті,  ну ВСЕ ЗРОЗУМІЛО:::::::: ФОРА +4  
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-3
8number
Ботоферма з мінусами тут. Гарний вечір 😻 
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-3
Vitason
Безвольні і безхарактерні!!
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-5
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Lulinnha
Мыхавко - Биловар = сладкая парочка твикс для Осимена. В плане голов, а не в чём-то другом...
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-6
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