Минус конкурент для Довбика? Форвард Ромы может покинуть клуб

Форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб, однако остаться в Серии А – в услугах игрока заинтересован «Эмполи».

Руководство римской команды пока не определилось с будущим футболиста – Клаудио Раньери на него не рассчитывает, однако в клубе опасаются, что могут лишиться глубины состава. «Эмполи» планирует осуществить полноценный трансфер и уже обратился с предложением к «Роме».

В этом сезоне Эльдор провел 10 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Шомуродов редко попадает в стартовый состав и, преимущественно, выходит на замену. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Представитель Узбекистана перебрался в «Рому» в 2021 году, однако не сумел получить место в стартовом составе и дважды отправлялся в аренду («Специя» и «Кальяри»).

Ранее сообщалось, что в Италии оценили летние трансферы, которые осуществил римский клуб.