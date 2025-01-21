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  4. Минус конкурент для Довбика? Форвард Ромы может покинуть клуб
Италия
21 января 2025, 15:10 |
495
2

Минус конкурент для Довбика? Форвард Ромы может покинуть клуб

Эльдар Шомуродов заинтересовал другой клуб итальянского чемпионата

21 января 2025, 15:10 |
495
2
Минус конкурент для Довбика? Форвард Ромы может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов может покинуть клуб, однако остаться в Серии А – в услугах игрока заинтересован «Эмполи».

Руководство римской команды пока не определилось с будущим футболиста – Клаудио Раньери на него не рассчитывает, однако в клубе опасаются, что могут лишиться глубины состава. «Эмполи» планирует осуществить полноценный трансфер и уже обратился с предложением к «Роме».

В этом сезоне Эльдор провел 10 матчей в чемпионате, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Шомуродов редко попадает в стартовый состав и, преимущественно, выходит на замену. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

Представитель Узбекистана перебрался в «Рому» в 2021 году, однако не сумел получить место в стартовом составе и дважды отправлялся в аренду («Специя» и «Кальяри»).

Ранее сообщалось, что в Италии оценили летние трансферы, которые осуществил римский клуб.

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Микола Титюк Источник: Voce Giallorossa
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Комментарии 2
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tato88
Ну він, об'єктивно не конкурент Довбику, а коли його продадуть можуть взяти когось сильнішого...
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0
Saar
🤣🤣🤣 МС купує всіх узбеків. Одного за 40 лямів купили, хай і цього туди-в комплект🤣🤣🤣
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