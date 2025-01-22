Новая девятка. Реал решил заменить Мбаппе, известно, кого купят

Мадридский «Реал» решил приобрести центрфорварда.

По информации испанских СМИ, мадридцы приняли решение использовать Килиана Мбаппе на фланге, а на его позицию центрфорварда найти замену и приобрести нового футболиста. Наиболее вероятным вариантом является трансфер словенского нападающего Беньямина Шешко, который защищает цвета «РБ Лейпцига».

В этом сезоне Шешко на клубном уровне провел 25 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о его решении покинуть королевский клуб после завершения сезона 2024/25.