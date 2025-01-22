Новая девятка. Реал решил заменить Мбаппе, известно, кого купят
Мадридцы готовы рассмотреть вариант трансфера Беньямина Шешко
Мадридский «Реал» решил приобрести центрфорварда.
По информации испанских СМИ, мадридцы приняли решение использовать Килиана Мбаппе на фланге, а на его позицию центрфорварда найти замену и приобрести нового футболиста. Наиболее вероятным вариантом является трансфер словенского нападающего Беньямина Шешко, который защищает цвета «РБ Лейпцига».
В этом сезоне Шешко на клубном уровне провел 25 матчей, забил 13 голов и сделал три результативные передачи.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти отреагировал на слухи о его решении покинуть королевский клуб после завершения сезона 2024/25.
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