Конкурс на лучшую эмблему. Известный украинский клуб сменил название
«Металлург Запорожье» обратился к болельщикам
Известный украинский клуб «Металлург Запорожье» решил сделать ребрендинг – команда Первой лиги сменила название и объявила конкурс на лучшую эмблему:
«В связи с переименованием КП «МФК Металлург» на СК «Металлург Запорожье» мы планируем обновить эмблему и каждый может стать частью этой истории.
Проявите свои таланты и предложите дизайн новой эмблемы СК «Металлург Запорожья». Лучшие варианты получат подарки от клуба».
«Металлург Запорожье» набрал 17 баллов и занимает 11-е место в Группе выбывания Первой лиги. Во второй части сезона клуб будет бороться за сохранения прописки в текущем дивизионе.
Ранее сообщалось, что запорожский клуб составил список футболистов для трансферов.
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