Конкурс на лучшую эмблему. Известный украинский клуб сменил название

Известный украинский клуб «Металлург Запорожье» решил сделать ребрендинг – команда Первой лиги сменила название и объявила конкурс на лучшую эмблему:

«В связи с переименованием КП «МФК Металлург» на СК «Металлург Запорожье» мы планируем обновить эмблему и каждый может стать частью этой истории.

Проявите свои таланты и предложите дизайн новой эмблемы СК «Металлург Запорожья». Лучшие варианты получат подарки от клуба».

«Металлург Запорожье» набрал 17 баллов и занимает 11-е место в Группе выбывания Первой лиги. Во второй части сезона клуб будет бороться за сохранения прописки в текущем дивизионе.

Ранее сообщалось, что запорожский клуб составил список футболистов для трансферов.