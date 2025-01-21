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  4. Конкурс на лучшую эмблему. Известный украинский клуб сменил название
Украина. Первая лига
21 января 2025, 14:27 |
1518
0

Конкурс на лучшую эмблему. Известный украинский клуб сменил название

«Металлург Запорожье» обратился к болельщикам

21 января 2025, 14:27 |
1518
0
Конкурс на лучшую эмблему. Известный украинский клуб сменил название
ФК Металлург Запорожье

Известный украинский клуб «Металлург Запорожье» решил сделать ребрендинг – команда Первой лиги сменила название и объявила конкурс на лучшую эмблему:

«В связи с переименованием КП «МФК Металлург» на СК «Металлург Запорожье» мы планируем обновить эмблему и каждый может стать частью этой истории.

Проявите свои таланты и предложите дизайн новой эмблемы СК «Металлург Запорожья». Лучшие варианты получат подарки от клуба».

«Металлург Запорожье» набрал 17 баллов и занимает 11-е место в Группе выбывания Первой лиги. Во второй части сезона клуб будет бороться за сохранения прописки в текущем дивизионе.

Ранее сообщалось, что запорожский клуб составил список футболистов для трансферов.

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Первая лига Украины Металлург Запорожье
Микола Титюк Источник: ФК Металлург Запорожье
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