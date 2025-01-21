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  4. Полгода без клуба. Экс-игрок Шахтера отклонил несколько вариантов
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 14:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:55
847
1

Полгода без клуба. Экс-игрок Шахтера отклонил несколько вариантов

Виктор Коваленко отказался играть в чемпионатах Польши и Турции

21 января 2025, 14:40 | Обновлено 21 января 2025, 14:55
847
1
Полгода без клуба. Экс-игрок Шахтера отклонил несколько вариантов
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко полгода находится в статусе свободного агента – игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, однако отклонил эти предложения. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Он пока не определился со своим будущим, хотя у него были варианты за пределами Серии А. Были конкретные предложения со стороны клубов Польши и Турции, но Виктор их отклонил», – сообщил Вацко.

Виктор Коваленко последние четыре сезона провел в итальянском чемпионате – выступал за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». Последний раз выходил на поле 28 апреля прошлого года в составе «Эмполи» – сыграл 29 минут против «Аталанты» (0:2). Последние полгода полузащитник пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Коваленко прибыл в Милан, чтобы поддержать медийную сборную Украины.

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Микола Титюк Источник: Вацко Live
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