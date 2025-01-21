Полгода без клуба. Экс-игрок Шахтера отклонил несколько вариантов
Виктор Коваленко отказался играть в чемпионатах Польши и Турции
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко полгода находится в статусе свободного агента – игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, однако отклонил эти предложения. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:
«Он пока не определился со своим будущим, хотя у него были варианты за пределами Серии А. Были конкретные предложения со стороны клубов Польши и Турции, но Виктор их отклонил», – сообщил Вацко.
Виктор Коваленко последние четыре сезона провел в итальянском чемпионате – выступал за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». Последний раз выходил на поле 28 апреля прошлого года в составе «Эмполи» – сыграл 29 минут против «Аталанты» (0:2). Последние полгода полузащитник пребывает в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что Коваленко прибыл в Милан, чтобы поддержать медийную сборную Украины.
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