Полгода без клуба. Экс-игрок Шахтера отклонил несколько вариантов

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Виктор Коваленко полгода находится в статусе свободного агента – игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, однако отклонил эти предложения. Об этом сообщил журналист Виктор Вацко:

«Он пока не определился со своим будущим, хотя у него были варианты за пределами Серии А. Были конкретные предложения со стороны клубов Польши и Турции, но Виктор их отклонил», – сообщил Вацко.

Виктор Коваленко последние четыре сезона провел в итальянском чемпионате – выступал за «Аталанту», «Специю» и «Эмполи». Последний раз выходил на поле 28 апреля прошлого года в составе «Эмполи» – сыграл 29 минут против «Аталанты» (0:2). Последние полгода полузащитник пребывает в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что Коваленко прибыл в Милан, чтобы поддержать медийную сборную Украины.