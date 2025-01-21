В Динамо сделали заявление по Попову перед матчем с Галатасараем

Пресс-служба киевского «Динамо» выступила с заявлением о травме украинского защитника Дениса Попова, который пропустит матч против «Галатасарая» в Лиге Европы.

По официальной информации, центральный защитник «Динамо» Денис Попов во время подготовительного сбора в Турции получил повреждение, из-за которого вынужден был пропустить несколько контрольных поединков команды.

Сообщается, что обследование выявило частичное повреждение мышцы бедра, которое врачи характеризуют как незначительное. По информации медицинского персонала клуба, приблизительный срок реабилитации Попова будет составлять до двух недель с момента повреждения.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» запланирован на вторник, 21 января. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что в переходе Дениса Попова заинтересован турецкий «Трабзонспор».