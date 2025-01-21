Амориму грозит увольнение? Руководство МЮ определилось с будущим наставника

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло окончательное решение относительно наставника Рубена Аморима.

Несмотря на многочисленные сообщения о возможном увольнении, португальский специалист продолжит работу, так как имеет огромный кредит доверия.

«Руководство «красных дьяволов» считает, что никаких поводов для паники нет и Аморим сумеет исправить ситуацию. В клубе считают, что потратили слишком много сил для приглашения Рубена, поэтому увольнение португальца пока не рассматривается», – сообщает источник.

В чемпионате Англии Рубен Аморим провел 11 матчей, но сумел победить только в трех поединках. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что форвард «красных дьяволов» не собирается покидать клуб и планирует бороться за место в стартовом составе.