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  4. Амориму грозит увольнение? Руководство МЮ определилось с будущим наставника
Англия
21 января 2025, 14:09 |
676
1

Амориму грозит увольнение? Руководство МЮ определилось с будущим наставника

Португальский специалист не может исправить ситуацию в клубе

21 января 2025, 14:09 |
676
1
Амориму грозит увольнение? Руководство МЮ определилось с будущим наставника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Руководство «Манчестер Юнайтед» приняло окончательное решение относительно наставника Рубена Аморима.

Несмотря на многочисленные сообщения о возможном увольнении, португальский специалист продолжит работу, так как имеет огромный кредит доверия.

«Руководство «красных дьяволов» считает, что никаких поводов для паники нет и Аморим сумеет исправить ситуацию. В клубе считают, что потратили слишком много сил для приглашения Рубена, поэтому увольнение португальца пока не рассматривается», – сообщает источник.

В чемпионате Англии Рубен Аморим провел 11 матчей, но сумел победить только в трех поединках. «Манчестер Юнайтед» набрал 26 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что форвард «красных дьяволов» не собирается покидать клуб и планирует бороться за место в стартовом составе.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Микола Титюк Источник: Football Insider
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