ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта Хоффенхайма

19-летний немецкий полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

Об этом вице-чемпион Германии сообщил на собственном сайте.

Известно, что Бишоф станет игроком «Баварии» с лета 2025 года, ведь команда его подписала в качестве свободного агента. Контракт с «баварцами» рассчитан на четыре года.

В этом сезоне Том сыграл за «Хоффенхайм» 16 матчей и забил 2 мяча в Бундеслиге. Также полузащитник сделал две результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Бавария» проявляет интерес к игроку «Боруссии» из Дортмунда, который забивал в Лиге чемпионов «Реалу».