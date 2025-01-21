ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта Хоффенхайма
Том Бишоф подписал контаркт на четыре года
19-летний немецкий полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф подписал контракт с мюнхенской «Баварией».
Об этом вице-чемпион Германии сообщил на собственном сайте.
Известно, что Бишоф станет игроком «Баварии» с лета 2025 года, ведь команда его подписала в качестве свободного агента. Контракт с «баварцами» рассчитан на четыре года.
В этом сезоне Том сыграл за «Хоффенхайм» 16 матчей и забил 2 мяча в Бундеслиге. Также полузащитник сделал две результативные передачи.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.
Ранее стало известно, что «Бавария» проявляет интерес к игроку «Боруссии» из Дортмунда, который забивал в Лиге чемпионов «Реалу».
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