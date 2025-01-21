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Германия
21 января 2025, 14:15 | Обновлено 21 января 2025, 14:18
154
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта Хоффенхайма

Том Бишоф подписал контаркт на четыре года

21 января 2025, 14:15 | Обновлено 21 января 2025, 14:18
154
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала молодого таланта Хоффенхайма
fcbayern.com. Том Бишоф зліва

19-летний немецкий полузащитник «Хоффенхайма» Том Бишоф подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

Об этом вице-чемпион Германии сообщил на собственном сайте.

Известно, что Бишоф станет игроком «Баварии» с лета 2025 года, ведь команда его подписала в качестве свободного агента. Контракт с «баварцами» рассчитан на четыре года.

В этом сезоне Том сыграл за «Хоффенхайм» 16 матчей и забил 2 мяча в Бундеслиге. Также полузащитник сделал две результативные передачи.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро.

Ранее стало известно, что «Бавария» проявляет интерес к игроку «Боруссии» из Дортмунда, который забивал в Лиге чемпионов «Реалу».

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Бавария Хоффенхайм трансферы трансферы Бундеслиги свободный агент
Олександр Сільченко Источник: ФК Бавария
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pol-55
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