Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта

Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, 20-летний футболист интересен сразу 3 грандам европейского футбола: «Баварии», «Челси» и «Манчестер Сити». Скорее всего, Джейми до конца сезона будет выступать в составе «шмелей», а вот летом клубы поборются за его трансфер. Важным фактором является то, займет ли дортмундский коллектив место в лигочемпионской зоне.

В сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс отличился в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который закончился поражением немецкого клуба со счетом 5:2.

Ранее сообщалось о том, что в «Челси» нашли 2 варианта замены Мудрика.