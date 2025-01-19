Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта
Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание «Баварии», «Челси» и «Манчестер Сити»
Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.
По информации источника, 20-летний футболист интересен сразу 3 грандам европейского футбола: «Баварии», «Челси» и «Манчестер Сити». Скорее всего, Джейми до конца сезона будет выступать в составе «шмелей», а вот летом клубы поборются за его трансфер. Важным фактором является то, займет ли дортмундский коллектив место в лигочемпионской зоне.
В сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс отличился в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который закончился поражением немецкого клуба со счетом 5:2.
Ранее сообщалось о том, что в «Челси» нашли 2 варианта замены Мудрика.
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