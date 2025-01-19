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  4. Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта
Англия
19 января 2025, 22:44 |
520
0

Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта

Джейми Байно-Гиттенс привлекает внимание «Баварии», «Челси» и «Манчестер Сити»

19 января 2025, 22:44 |
520
0
Забивал Реалу на Бернабеу. 3 гранда нацелились на молодого суперталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейми Байно-Гиттенс

Английский вингер дортмундской «Боруссии» Джейми Байно-Гиттенс может сменить клуб в ближайшее время, сообщает Fichajes.

По информации источника, 20-летний футболист интересен сразу 3 грандам европейского футбола: «Баварии», «Челси» и «Манчестер Сити». Скорее всего, Джейми до конца сезона будет выступать в составе «шмелей», а вот летом клубы поборются за его трансфер. Важным фактором является то, займет ли дортмундский коллектив место в лигочемпионской зоне.

В сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс отличился в матче Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», который закончился поражением немецкого клуба со счетом 5:2.

Ранее сообщалось о том, что в «Челси» нашли 2 варианта замены Мудрика.

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Джейми Байно-Гиттенс трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Боруссия Дортмунд Бавария Челси Манчестер Сити
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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