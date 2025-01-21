Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДРАМБАЕВ: «В Бельгии очень много беговой работы»
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 15:01 | Обновлено 21 января 2025, 16:04
152
0

ДРАМБАЕВ: «В Бельгии очень много беговой работы»

Защитник «Кривбаса» рассказал об опыте выступлений в бельгийском чемпионате

21 января 2025, 15:01 | Обновлено 21 января 2025, 16:04
152
0
ДРАМБАЕВ: «В Бельгии очень много беговой работы»
ФК Кривбасс.

Футболист «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился воспоминаниями о выступлениях в зарубежных клубах и рассказал о любимой позиции на поле.

«Отпуск провел очень хорошо. Отдыхал с женой в Киеве. Съездили к семье в Запорожье. Так что провел очень хорошо. Пропустил после последней игры неделю. Дал себе отдых. И потом вместе с женой ходили заниматься в тренажерный зал.

Какой тренер на меня больше всего повлиял? Знаете, да, я работал со многими тренерами и как-то о каждом можно выделять отдельные вещи. И я от каждого что-то пытался взять, потому что разные тренера, на мой взгляд, от них очень многое можно принять. Что-то мне, конечно, нравилось больше, что-то нравилось мне меньше. Могу сказать одно: у меня со всеми тренерами очень хорошие отношения. И я могу им пожелать только лучшего и больших побед в будущем

Переезд в чемпионат Японии? Да, были слухи, были разговоры. Какой клуб, я не могу сказать, я точно не знаю. Я знаю, что были разговоры по этому, но там что-то не получалось. Я тоже не могу сказать точно, что именно. Но случилось так, что мы выбрали второй путь, который был более конкретным, который я больше понимал. Здесь многое я сказать правда не могу».

В карьере Драмбаева были выступления за бельгийский «Зюльте-Варегем» и хорватский «Осиек». И разница в сравнении с тренировками в украинских клубах присутствует.

«Да, конечно, разница есть. Могу сказать, что в Бельгии очень много беговой работы, потому что там, если посмотреть, сколько футболисты пробегают за конкретную игру, там очень много скоростной работы. Это были самые тяжелые сборы в моей жизни, потому что было очень много беговой работы, что я приходил домой, я просто ничего не хотел, просто отдыхал и выходил на тренировки, отдыхал от тренировки. И так это продолжалось месяц, как обычный сбор. В Хорватии было немного проще, там меньше было беговой работы. Я себя чувствовал гораздо лучше. Это тоже от чемпионата зависит и от тренера. Потому что тренерский штаб дает работу на собрании и каждый видит свою игру, сколько нужно и как следует. И каждый считает и хочет подать своих футболистов как можно лучше.

На какой позиции удобнее играть? Я за свою, так можно сказать, маленькую карьеру играл на очень разных позициях. Наверное, только еще не играл правого защитника и вратаря. А так на всех позициях я играл. И я не могу выделить какую-либо конкретную позицию. Нравится наверняка играть крайнего нападающего, потому что ты забиваешь голы, ты можешь проявить свои лучшие способности впереди. И если ты потеряешь мяч в последней зоне, то конечно это не так будет влиять на результат игры. А если ты центральный защитник, то твоя каждая потеря может привести к пропущенному голу. И она более заметна. Так что игра на каждой позиции очень ответственна. И как-то выделить какую-нибудь конкретную. Не знаю, как по мне. Мне нравится играть центрального защитника, мне нравится и левого защитника, и крайнего нападающего тоже нравится. Мне, честно, нет разницы, потому, что я знаю, как играть на этих позициях, и мне это без разницы в принципе».

Ранее сообщалось, что Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ.

По теме:
Сумма шокирует. Игрок Ингульца признался, сколько зарабатывает в команде
В Динамо сделали заявление по Попову перед матчем с Галатасараем
В Рухе прокомментировали подписание 4 новичков и назвали цели клуба
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Александр Драмбаев Осиек
Сергій Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Футбол | 21 января 2025, 06:59 69
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж
Динамо работает на трансферном рынке как по учебнику. Не хватает топ-продаж

Алексей Сливченко считает, что киевляне наконец-то начали действовать максимально логично

Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Бокс | 21 января 2025, 08:04 0
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»
Александр УСИК: «Мне тогда было очень тяжело, я решил закончить с боксом»

Александр вспомнил первое поражение в любительском боксе

ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому
Футбол | 21.01.2025, 11:06
ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому
ВИДЕО. «Как ты, Иисус?» Легендарный форвард Милана обратился к Чигринскому
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Бокс | 21.01.2025, 09:15
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Тони БЕЛЛЬЮ: «Я пересмотрел реванш Усик – Фьюри и понял одно» 
Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира
Футбол | 21.01.2025, 14:43
Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира
Игроком Динамо заинтересовался один из самых титулованных клубов мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
Тайсон ФЬЮРИ: «Это полнейшее безумие и самое глупое, что я слышал»
20.01.2025, 15:29 1
Бокс
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
Не Холанд. Анчелотти назвал лучшего центрального нападающего в мире
20.01.2025, 08:32
Футбол
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
Шахтер продал игрока сборной Украины – это не Зубков. Известна сумма
20.01.2025, 17:22 62
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Сити совершил первый январский трансфер
20.01.2025, 20:11 20
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
Итальянский журналист: «Довбик – странный игрок»
20.01.2025, 19:21 1
Футбол
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
20.01.2025, 07:23 18
Теннис
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
ФЬЮРИ дал интервью после боя с Усиком: «Сейчас я понял только одно»
21.01.2025, 11:01
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем