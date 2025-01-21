ДРАМБАЕВ: «В Бельгии очень много беговой работы»

Футболист «Кривбасса» Александр Драмбаев поделился воспоминаниями о выступлениях в зарубежных клубах и рассказал о любимой позиции на поле.

«Отпуск провел очень хорошо. Отдыхал с женой в Киеве. Съездили к семье в Запорожье. Так что провел очень хорошо. Пропустил после последней игры неделю. Дал себе отдых. И потом вместе с женой ходили заниматься в тренажерный зал.

Какой тренер на меня больше всего повлиял? Знаете, да, я работал со многими тренерами и как-то о каждом можно выделять отдельные вещи. И я от каждого что-то пытался взять, потому что разные тренера, на мой взгляд, от них очень многое можно принять. Что-то мне, конечно, нравилось больше, что-то нравилось мне меньше. Могу сказать одно: у меня со всеми тренерами очень хорошие отношения. И я могу им пожелать только лучшего и больших побед в будущем

Переезд в чемпионат Японии? Да, были слухи, были разговоры. Какой клуб, я не могу сказать, я точно не знаю. Я знаю, что были разговоры по этому, но там что-то не получалось. Я тоже не могу сказать точно, что именно. Но случилось так, что мы выбрали второй путь, который был более конкретным, который я больше понимал. Здесь многое я сказать правда не могу».

В карьере Драмбаева были выступления за бельгийский «Зюльте-Варегем» и хорватский «Осиек». И разница в сравнении с тренировками в украинских клубах присутствует.

«Да, конечно, разница есть. Могу сказать, что в Бельгии очень много беговой работы, потому что там, если посмотреть, сколько футболисты пробегают за конкретную игру, там очень много скоростной работы. Это были самые тяжелые сборы в моей жизни, потому что было очень много беговой работы, что я приходил домой, я просто ничего не хотел, просто отдыхал и выходил на тренировки, отдыхал от тренировки. И так это продолжалось месяц, как обычный сбор. В Хорватии было немного проще, там меньше было беговой работы. Я себя чувствовал гораздо лучше. Это тоже от чемпионата зависит и от тренера. Потому что тренерский штаб дает работу на собрании и каждый видит свою игру, сколько нужно и как следует. И каждый считает и хочет подать своих футболистов как можно лучше.

На какой позиции удобнее играть? Я за свою, так можно сказать, маленькую карьеру играл на очень разных позициях. Наверное, только еще не играл правого защитника и вратаря. А так на всех позициях я играл. И я не могу выделить какую-либо конкретную позицию. Нравится наверняка играть крайнего нападающего, потому что ты забиваешь голы, ты можешь проявить свои лучшие способности впереди. И если ты потеряешь мяч в последней зоне, то конечно это не так будет влиять на результат игры. А если ты центральный защитник, то твоя каждая потеря может привести к пропущенному голу. И она более заметна. Так что игра на каждой позиции очень ответственна. И как-то выделить какую-нибудь конкретную. Не знаю, как по мне. Мне нравится играть центрального защитника, мне нравится и левого защитника, и крайнего нападающего тоже нравится. Мне, честно, нет разницы, потому, что я знаю, как играть на этих позициях, и мне это без разницы в принципе».

Ранее сообщалось, что Драмбаев отреагировал на слухи о переходе в ЛНЗ.