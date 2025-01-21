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21 января 2025, 13:11 |
1254
0

Погба звали на болота. Известна реакция звездного француза

Поль ожидаемо отказал от предложения

21 января 2025, 13:11 |
1254
0
Погба звали на болота. Известна реакция звездного француза
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Именитый французский полузащитник Поль Погба признался, что имел предложение по переходу в чемпионат рф. Француз заявил, что отказался от предложения.

«Я нашел время для себя. Сейчас мне гораздо лучше. Мое физическое состояние зависело от психологического.

После случившегося было довольно трудно, справиться с этим было непросто. Бывает, что психологически ты хорошо, но физическое состояние не отвечает. Однако сейчас все хорошо. У меня есть предложения. Есть интересные, есть не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня таких намерений нет», – сказал Погба.

В сентябре 2023 года Погба был отстранен из-за положительного теста на тестостерон. В 2024 году «Ювентус» принял решение расторгнуть контракт с футболистом. С этого времени игрок активно ищет новую команду, однако предложений от топ-клубов не поступало.

Поль Погба – чемпион мира 2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Европы 2017 и многократный чемпион Италии. Однако в последние годы его карьеры были омрачены травмами, нестабильностью и скандалами.

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Олег Вахоцкий Источник: Footmercato
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