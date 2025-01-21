Погба звали на болота. Известна реакция звездного француза

Именитый французский полузащитник Поль Погба признался, что имел предложение по переходу в чемпионат рф. Француз заявил, что отказался от предложения.

«Я нашел время для себя. Сейчас мне гораздо лучше. Мое физическое состояние зависело от психологического.

После случившегося было довольно трудно, справиться с этим было непросто. Бывает, что психологически ты хорошо, но физическое состояние не отвечает. Однако сейчас все хорошо. У меня есть предложения. Есть интересные, есть не очень. Например, был вариант с Россией, но у меня таких намерений нет», – сказал Погба.

В сентябре 2023 года Погба был отстранен из-за положительного теста на тестостерон. В 2024 году «Ювентус» принял решение расторгнуть контракт с футболистом. С этого времени игрок активно ищет новую команду, однако предложений от топ-клубов не поступало.

Поль Погба – чемпион мира 2018 в составе сборной Франции, победитель Лиги Европы 2017 и многократный чемпион Италии. Однако в последние годы его карьеры были омрачены травмами, нестабильностью и скандалами.