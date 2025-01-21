ОФИЦИАЛЬНО: Давид Луис присоединился к клубу из Бразилии
Центрбек будет выступать за «Форталезу»
Бывший основной игрок сборной Бразилии Давид Луис официально продолжит карьеру в команде «Форталеза». Игрок перебрался в клуб в качестве свободного агента.
37-летний футболист подписал контракт с новым коллективом на год – до зимы 2026 года. Остальные детали соглашения стороны не разглашают.
Последней командой Луиса стал другой бразильский клуб «Фламенго», за который защитник выступал с 2021 года. Однако за несколько дней до 2025 года руководство клуба решило избавиться от Давида, не продлив контракт с игроком.
Бразилец известен болельщикам своей игрой за такие клубы как: «Бенфика», «Челси», ПСЖ и «Арсенал». На клубном уровне защитник отыграл всего 676 матчей, в которых забил 40 мячей и оформил 27 ассистов.
Кроме того, на счету Давида 57 матчей в составе сборной Бразилии.
David Luiz está #FechadoComOLeão até 2026! 🦁✅— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2025
O Fortaleza Esporte Clube comunica a contratação de David Luiz até 31 de dezembro de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O zagueiro multicampeão chega ao Tricolor de Aço sem custos.
Vitorioso na Europa e Campeão com a… pic.twitter.com/hO0OLrpcCB
Seja bem-vindo ao Leão, @DavidLuiz_4! 🦁🇧🇷#FortalezaEC pic.twitter.com/13WlakHx3P— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2025
Já foi batizado nas cores branco, azul e vermelha! 🤍💙❤️#FortalezaEC pic.twitter.com/qrNSNgRbTR— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2025
De Leão para Leão! 🦁 #FortalezaEC pic.twitter.com/I67RPrkBaE— Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 21, 2025
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