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Бразилия
21 января 2025, 11:28 | Обновлено 21 января 2025, 11:32
434
0

ОФИЦИАЛЬНО: Давид Луис присоединился к клубу из Бразилии

Центрбек будет выступать за «Форталезу»

21 января 2025, 11:28 | Обновлено 21 января 2025, 11:32
434
0
ОФИЦИАЛЬНО: Давид Луис присоединился к клубу из Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Луис

Бывший основной игрок сборной Бразилии Давид Луис официально продолжит карьеру в команде «Форталеза». Игрок перебрался в клуб в качестве свободного агента.

37-летний футболист подписал контракт с новым коллективом на год – до зимы 2026 года. Остальные детали соглашения стороны не разглашают.

Последней командой Луиса стал другой бразильский клуб «Фламенго», за который защитник выступал с 2021 года. Однако за несколько дней до 2025 года руководство клуба решило избавиться от Давида, не продлив контракт с игроком.

Бразилец известен болельщикам своей игрой за такие клубы как: «Бенфика», «Челси», ПСЖ и «Арсенал». На клубном уровне защитник отыграл всего 676 матчей, в которых забил 40 мячей и оформил 27 ассистов.

Кроме того, на счету Давида 57 матчей в составе сборной Бразилии.

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Давид Луис Форталеза чемпионат Бразилии по футболу трансферы
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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