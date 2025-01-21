Источник: Руководство Реала приняло неожиданное решение по Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» продолжает доверять итальянскому специалисту Карло Анчелотти, ныне возглавляющему первую команду «сливочных».

Как сообщает авторитетное издание Marca, обе стороны считают, что лучший контракт – это взаимное доверие, поэтому хотят продолжать сотрудничество.

Сообщается, что именитый итальянский специалист намерен продолжать тренировать «сливочных», а руководство клуба воспринимает некоторые неудачные результаты естественно. Представители мадридцев верят, что «такого, как Анчелотти, больше нет».

Карло возглавил «Реал» летом 2021 года. В настоящее время команда находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов «сливочные» находятся на 12 позиции.

Ранее Хаби Алонсо, которого сватают в «Реал», отреагировал на возможное назначение на должность главного тренера «сливочных».