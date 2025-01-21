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Испания
21 января 2025, 13:58 | Обновлено 21 января 2025, 14:12
820
0

Источник: Руководство Реала приняло неожиданное решение по Анчелотти

Клуб и специалист хотят продлить сотрудничество

21 января 2025, 13:58 | Обновлено 21 января 2025, 14:12
820
0
Источник: Руководство Реала приняло неожиданное решение по Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» продолжает доверять итальянскому специалисту Карло Анчелотти, ныне возглавляющему первую команду «сливочных».

Как сообщает авторитетное издание Marca, обе стороны считают, что лучший контракт – это взаимное доверие, поэтому хотят продолжать сотрудничество.

Сообщается, что именитый итальянский специалист намерен продолжать тренировать «сливочных», а руководство клуба воспринимает некоторые неудачные результаты естественно. Представители мадридцев верят, что «такого, как Анчелотти, больше нет».

Карло возглавил «Реал» летом 2021 года. В настоящее время команда находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги. В Лиге чемпионов «сливочные» находятся на 12 позиции.

Ранее Хаби Алонсо, которого сватают в «Реал», отреагировал на возможное назначение на должность главного тренера «сливочных».

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Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Marca
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