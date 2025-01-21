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Australian Open
21 января 2025, 13:55 | Обновлено 21 января 2025, 14:16
295
0

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Australian Open 2025 Свитолина – Киз

22 января Элина проведет поединок против Мэдисон на Открытом чемпионате Австралии

21 января 2025, 13:55 | Обновлено 21 января 2025, 14:16
295
0
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Australian Open 2025 Свитолина – Киз
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проведет четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.

Украинка сыграет против 14-й ракетки мира Мэдисон Киз из США. Поединок запланирован 1-м запуском на центральной арене турнира – Rod Laver Arena. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Свитолина на своем пути к четвертьфиналу переиграла Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Киз на АО-2025 уже переиграла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс и Елену Рыбакину.

Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Наварро, либо против Иги Свентек.

Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Australian Open 2025 Свитолина – Киз

Видеотрансляция матча будет доступна на Eurosport 1. Плеер трансляции доступен на сервисе MEGOGO.

Также видеотрансляцию поединка проведет Sport.ua

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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