Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Australian Open 2025 Свитолина – Киз
22 января Элина проведет поединок против Мэдисон на Открытом чемпионате Австралии
22 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) проведет четвертьфинальный матч на Открытом чемпионате Австралии 2025.
Украинка сыграет против 14-й ракетки мира Мэдисон Киз из США. Поединок запланирован 1-м запуском на центральной арене турнира – Rod Laver Arena. Время начала встречи – 02:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Свитолина на своем пути к четвертьфиналу переиграла Сорану Кырстю, Кэролайн Доулхайд, Жасмин Паолини и Веронику Кудерметову. Киз на АО-2025 уже переиграла Энн Ли, Елену-Габриэлу Русе, Даниэль Коллинс и Елену Рыбакину.
Победительница противостояния в полуфинале сыграет либо против Эммы Наварро, либо против Иги Свентек.
Где смотреть онлайн матч 1/4 финала Australian Open 2025 Свитолина – Киз
Видеотрансляция матча будет доступна на Eurosport 1. Плеер трансляции доступен на сервисе MEGOGO.
Также видеотрансляцию поединка проведет Sport.ua
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