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Лига Европы
21 января 2025, 11:24 | Обновлено 21 января 2025, 12:38
976
0

Маркевич рассказал, кого не будет хватать Динамо в матче с Галатасараем

Мирон Маркевич похвалил Владимира Бражко

21 января 2025, 11:24 | Обновлено 21 января 2025, 12:38
976
0
Маркевич рассказал, кого не будет хватать Динамо в матче с Галатасараем
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как отсутствие Владимира Бражко скажется на игре «Динамо» против «Галатасарая» в Лиге Европы.

– Бражко пока никто не торгует, или мы просто не знаем об этом, но Владимир сейчас на больничном с травмой голеностопа.

– Вот это действительно весомая потеря для Шовковского. Мне Бражко очень импонирует. Он, по моему мнению, один из лучших опорников в Украине в целом и в матче против «Галатасарая» его точно не будет хватать.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» запланирован на вторник, 21 января. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по киевскому времени.

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Владимир Бражко Динамо Киев Мирон Маркевич Галатасарай - Динамо Галатасарай Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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