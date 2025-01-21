Маркевич рассказал, кого не будет хватать Динамо в матче с Галатасараем

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, как отсутствие Владимира Бражко скажется на игре «Динамо» против «Галатасарая» в Лиге Европы.

– Бражко пока никто не торгует, или мы просто не знаем об этом, но Владимир сейчас на больничном с травмой голеностопа.

– Вот это действительно весомая потеря для Шовковского. Мне Бражко очень импонирует. Он, по моему мнению, один из лучших опорников в Украине в целом и в матче против «Галатасарая» его точно не будет хватать.

Матч «Галатасарай» – «Динамо» запланирован на вторник, 21 января. Стартовый свисток раздастся в 17:30 по киевскому времени.