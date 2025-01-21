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  4. Леонид БУРЯК: «Галатасарай подбирает всех лучших футболистов»
Лига Европы
21 января 2025, 10:06 |
818
1

Леонид БУРЯК: «Галатасарай подбирает всех лучших футболистов»

Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка

21 января 2025, 10:06 |
818
1
Леонид БУРЯК: «Галатасарай подбирает всех лучших футболистов»
ФК Динамо Киев. Леонид Буряк

Экс-полузащитник и бывший тренер «Динамо» Леонид Буряк в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от сегодняшнего поединка Лиги Европы, в котором киевляне в Стамбуле встретятся с «Галатасараем».

- Леонид Иосифович, какие у «Динамо» шансы в матче с хорошим соперником в лице «Галатасарая», который с августа не проигрывает, но все-таки и много пропускает в свои ворота?

- В составе «Галатасарая» выступают все играющие футболисты. Они собрали в своем составе исполнителей, которые не подходят топовым командам Премьер-лиги Англии. «Галатасарай» таких футболистов забирает в свой состав. Всех лучших игроков, от которых отказались топовые клубы АПЛ, стамбульский клуб приглашает к себе. Это достаточно опытная и хорошая команда, которая играет в еврокубках. У «Динамо» свои задачи. Надо чуть-чуть себя реабилитировать и зацепиться за результат. Идет серьезная работа и ведется подготовка ко второй половине сезона. В матче с «Галатасараем» будет пройден первый тест на то, как «Динамо» готово к продолжению сезона. Сейчас все делается для того, чтобы хорошо подготовиться и успешно играть во второй половине текущей кампании. Киевляне первый круг в УПЛ достаточно успешно закончили. Но эти удачные результаты нужно перенести на евроарену, о чем я уже говорил. И там уже будет дана оценка всему тому, что динамовцы сделали.

- Но все равно стоит отметить, что «Галатасарай» 24 матча не проигрывает кряду. Действительно хороший соперник ждет «Динамо»?

- Они в свое время подписали хорошего тренера в лице Окана Бурука. Также они пригласили хороших футболистов в свой состав. Суперлига Турции – это достаточно серьезный чемпионат. Это одна из самых богатых лиг в мире. В клубах хорошие бюджеты и хорошие спонсоры. И я еще раз скажу то, что «Галатасарай» подбирает всех лучших футболистов, от которых отказываются топовые клубы. И тренер у стамбульской команды звездный. Он знает, чего хочет и как строить игру команды. Я думаю, в лице «Галатасарая» будет очень серьезный соперник. И, конечно, на фоне футболистов стамбульской команды будет интересно посмотреть на «Динамо».

- Как считаете «Динамо» прошло сборы?

- Сборы проходить всегда очень сложно. Правильно подготовить команду под сборы – это является искусством тренера. Мы так рано официальные матчи еще не играли. И в принципе мы ждем эти поединки, так как это будут особые игры. Но, начиная с наших времен и по сей день «Динамо» всегда относилось очень серьезно к подготовительному периоду. Но, конечно, когда по ходу сборов есть победы, легче готовиться и нагрузки лучше переносятся. Посмотрим! Заключительные поединки на сборах показали, что динамовцы достаточно серьезно готовы. Уже непосредственно в матчах увидим, как команда сыграет.

- И «Шахтер» сыграет с «Брестом» в Лиге чемпионов.

- У «Шахтера» одна задача, у «Динамо» другая задача. Конечно, будем поддерживать наши команды, так как нужно зарабатывать баллы для рейтинга Украины. Сейчас важна любая победа для копилки Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

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Леонид Буряк Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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Saar
На Осімхена претендували ряд команд з АПЛ, серед них були і топи. Але по якимось причинах він вибрав Туреччину 
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