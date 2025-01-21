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  4. «У Шахтера одна задача». Буряк – о матче горняков против Бреста
Лига чемпионов
21 января 2025, 10:47 |
251
0

«У Шахтера одна задача». Буряк – о матче горняков против Бреста

Леонид Буряк поделился ожиданиями от матча «горняков»

21 января 2025, 10:47 |
251
0
«У Шахтера одна задача». Буряк – о матче горняков против Бреста
ФК Шахтер Донецк.

Легенда киевского «Динамо» Леонид Буряк поделился мыслями о матче донецкого «Шахтера» против «Бреста» в седьмом туре основного раунда Лиги чемпионов.

– И «Шахтер» сыграет с «Брестом» в Лиге чемпионов.

– У «Шахтера» одна задача, у «Динамо» другая задача. Конечно, будем поддерживать наши команды, потому что нужно зарабатывать баллы для рейтинга Украины. В настоящее время важна любая победа для копилки Украины в таблице коэффициентов УЕФА.

Матч «Шахтер» – «Брест» запланирован на среду, 22 января. Стартовый свисток раздастся в 19:45 по киевскому времени.

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Леонид Буряк Брест (Франция) Шахтер Донецк Лига чемпионов Шахтер - Брест
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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