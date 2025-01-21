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Украина. Премьер лига
21 января 2025, 10:09 | Обновлено 21 января 2025, 11:11
920
0

«Его уровень – УПЛ». Маркевич подверг критике форварда Динамо

Мирон Маркевич назвал позиции, которые следует усилить «Динамо»

21 января 2025, 10:09 | Обновлено 21 января 2025, 11:11
920
0
«Его уровень – УПЛ». Маркевич подверг критике форварда Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдуардо Герреро

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы панамского форварда «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказав, какие позиции нуждаются в усилении.

– На какие позиции вы видите необходимость точечного усиления для Динамо, кроме обороны?

– В середину поля, толкового разыгрывающего и нападающего в пару к Ванату, потому что ему тяжело одному. Купили Герерро, но его уровень – УПЛ. Для чемпионата Украины он неплохой нападающий, но не выше.

Герреро перешел в Динамо из луганской Зари в начале сентября прошлого года за 2,5 млн. евро. В 18 матчах (713 минут) за киевский клуб он забил один мяч (с пенальти).

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Эдуардо Герреро Мирон Маркевич Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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