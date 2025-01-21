«Его уровень – УПЛ». Маркевич подверг критике форварда Динамо

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил перспективы панамского форварда «Динамо» Эдуардо Герреро, рассказав, какие позиции нуждаются в усилении.

– На какие позиции вы видите необходимость точечного усиления для Динамо, кроме обороны?

– В середину поля, толкового разыгрывающего и нападающего в пару к Ванату, потому что ему тяжело одному. Купили Герерро, но его уровень – УПЛ. Для чемпионата Украины он неплохой нападающий, но не выше.

Герреро перешел в Динамо из луганской Зари в начале сентября прошлого года за 2,5 млн. евро. В 18 матчах (713 минут) за киевский клуб он забил один мяч (с пенальти).