Полтавская «Ворскла» проводит второй контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Баник» Острава из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 21 января в 10:00 в Турции.

В первом спарринге в Турции 18 января Ворскла проиграла чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:3).

Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча