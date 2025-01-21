Украина. Премьер лига21 января 2025, 10:00 | Обновлено 21 января 2025, 10:04
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Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции
21 января 2025, 10:00 | Обновлено 21 января 2025, 10:04
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Полтавская «Ворскла» проводит второй контрольный матч на зимних сборах в Турции.
Соперником команды будет клуб «Баник» Острава из Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 21 января в 10:00 в Турции.
В первом спарринге в Турции 18 января Ворскла проиграла чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:3).
Читайте также:Ворскла – Градец-Кралове. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
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