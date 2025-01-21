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Товарищеские матчи
Ворскла
21.01.2025 10:00 – 58 1 : 1
Баник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
21 января 2025, 10:00 | Обновлено 21 января 2025, 10:04
341
0

Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 января в 10:00 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

21 января 2025, 10:00 | Обновлено 21 января 2025, 10:04
341
0
Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

Полтавская «Ворскла» проводит второй контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником команды будет клуб «Баник» Острава из Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Товарищеский матч команды Юрия Максимова запланирован на 21 января в 10:00 в Турции.

В первом спарринге в Турции 18 января Ворскла проиграла чешскому клубу «Градец-Кралове» (0:3).

Ворскла – Баник Острава. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

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товарищеские матчи Юрий Максимов учебно-тренировочные сборы Ворскла Полтава контрольные матчи УПЛ смотреть онлайн Баник Острава
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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