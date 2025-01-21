Минай готов попрощаться с Любеновичем за полгода до конца контракта

Главный тренер «Миная» Желько Любенович может уйти в отставку в зимнее межсезонье, информирует UA-Football.

С начала своего пребывания в команде сербский специалист неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой отпустить его. Несмотря на это, первая часть сезона Любенович оставался во главе закарпатского коллектива.

Подготовку ко второй части чемпионата «Минай» может начать с новым тренерским штабом. Руководство клуба готово попрощаться с сербским специалистом и его ассистентами – Николаем Игнатиевичем, Игорем Дудником и тренером вратарей Дмитрием Бабенко.

Желько Любенович ранее неоднократно заявлял, что не видит перспектив в сотрудничестве с «Минаем», сообщает журналист Игорь Семйон. В то же время, позиция руководства клуба заключалась в том, что команда и тренер вместе оказались в затруднительном положении и должны совместно искать выход из него.

Ситуация близка к решению, есть реальные шансы, что «Минай» начнет вторую часть сезона с новым тренерским штабом. У Желько Любеновича контракт с «Минаем» действует до лета 2025 года.