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Украина. Первая лига
21 января 2025, 10:17 | Обновлено 21 января 2025, 10:34
216
0

Минай готов попрощаться с Любеновичем за полгода до конца контракта

Ассистенты Никола Игнатиевич, Игорь Дудник и Дмитрий Бабенко также покинут клуб

21 января 2025, 10:17 | Обновлено 21 января 2025, 10:34
216
0
Минай готов попрощаться с Любеновичем за полгода до конца контракта
ФК Минай. Желько Любенович

Главный тренер «Миная» Желько Любенович может уйти в отставку в зимнее межсезонье, информирует UA-Football.

С начала своего пребывания в команде сербский специалист неоднократно обращался к руководству клуба с просьбой отпустить его. Несмотря на это, первая часть сезона Любенович оставался во главе закарпатского коллектива.

Подготовку ко второй части чемпионата «Минай» может начать с новым тренерским штабом. Руководство клуба готово попрощаться с сербским специалистом и его ассистентами – Николаем Игнатиевичем, Игорем Дудником и тренером вратарей Дмитрием Бабенко.

Желько Любенович ранее неоднократно заявлял, что не видит перспектив в сотрудничестве с «Минаем», сообщает журналист Игорь Семйон. В то же время, позиция руководства клуба заключалась в том, что команда и тренер вместе оказались в затруднительном положении и должны совместно искать выход из него.

Ситуация близка к решению, есть реальные шансы, что «Минай» начнет вторую часть сезона с новым тренерским штабом. У Желько Любеновича контракт с «Минаем» действует до лета 2025 года.

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Желько Любенович Минай отставка Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Игорь Семйон Никола Игнатиевич Дмитрий Бабенко
Николай Степанов Источник: UA-Football
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