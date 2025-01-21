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Англия
21 января 2025, 00:24 |
39
0

Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Челси – Вулверхэмптон

«Пенсионеры» дома обыграли «волков» со счетом 3:1

21 января 2025, 00:24 |
39
0
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Челси – Вулверхэмптон
Getty Images/Global Images Ukraine

20 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Забитыми мячами отметились Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти.

Статистика

Челси – Вулверхэмптон

  • Владение мячом: 63% – 37%
  • Ожидаемые голы (xG): 3.15 – 0.86
  • Большие шансы: 4 – 1
  • Удары по воротам: 19 – 9
  • Удары в створ ворот: 7 – 4
  • Сейвы: 3 – 3
  • Угловые: 3 – 6
  • Фолы: 8 – 14
  • Передачи: 559 – 329
  • Точные передачи: 498 – 257
  • Отборы мяча: 9 – 23
  • Штрафные удары: 14 – 8
  • Желтые карточки: 4 – 2

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице с 40 очками. «Волки» располагаются на 17-м месте, имея в своем активе 16 очков.

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Челси Вулверхэмптон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Челси - Вулверхэмптон статистика
Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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