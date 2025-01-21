Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Челси – Вулверхэмптон

20 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Забитыми мячами отметились Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти.

Статистика

Челси – Вулверхэмптон

Владение мячом: 63% – 37%

Ожидаемые голы (xG): 3.15 – 0.86

Большие шансы: 4 – 1

Удары по воротам: 19 – 9

Удары в створ ворот: 7 – 4

Сейвы: 3 – 3

Угловые: 3 – 6

Фолы: 8 – 14

Передачи: 559 – 329

Точные передачи: 498 – 257

Отборы мяча: 9 – 23

Штрафные удары: 14 – 8

Желтые карточки: 4 – 2

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице с 40 очками. «Волки» располагаются на 17-м месте, имея в своем активе 16 очков.