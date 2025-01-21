Англия21 января 2025, 00:24 |
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Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Челси – Вулверхэмптон
«Пенсионеры» дома обыграли «волков» со счетом 3:1
21 января 2025, 00:24 |
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20 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялась встреча между командами «Челси» и «Вулверхэмптон». Поединок завершился победой хозяев поля (3:1). Забитыми мячами отметились Адарабиойо, Кукурелья, Мадуэке и Доэрти.
Статистика
Челси – Вулверхэмптон
- Владение мячом: 63% – 37%
- Ожидаемые голы (xG): 3.15 – 0.86
- Большие шансы: 4 – 1
- Удары по воротам: 19 – 9
- Удары в створ ворот: 7 – 4
- Сейвы: 3 – 3
- Угловые: 3 – 6
- Фолы: 8 – 14
- Передачи: 559 – 329
- Точные передачи: 498 – 257
- Отборы мяча: 9 – 23
- Штрафные удары: 14 – 8
- Желтые карточки: 4 – 2
В этом розыгрыше Премьер-лиги «Челси» занимает четвертое место в турнирной таблице с 40 очками. «Волки» располагаются на 17-м месте, имея в своем активе 16 очков.
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