ФОТО. Вот с кем встречается «украинский Холанд». Девушка Артема Степанова
Девушка сама рассекретила отношения с нападающим
Как известно, 17-летний украинский нападающий Артем Степанов сегодня продлил контракт с «Байером» до лета 2027 года.
«Украинский Холанд», как прозвали Артема украинские СМИ, опубликовал несколько фотографий про памятное событие на своей странице в Instagram.
И в комментарии к футболисту пришла девушка Анастасия, которая написала следующие слова:
«Самый лучший 👏❤️», – на что Степанов ответил: «Спасибо Любимка 💘👸❤️».
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Если зайти на страницу девушки, то там также можна увидеть активность нападающего немецкого клуба. Под одной из фотографий Артем пишет:
«Сказочно непревзойденная принцесса. Невероятная девушка», – на что Анастасия отвечает: «Спасибо ❤️».
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