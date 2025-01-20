ФОТО. Вот с кем встречается «украинский Холанд». Девушка Артема Степанова

Как известно, 17-летний украинский нападающий Артем Степанов сегодня продлил контракт с «Байером» до лета 2027 года.

«Украинский Холанд», как прозвали Артема украинские СМИ, опубликовал несколько фотографий про памятное событие на своей странице в Instagram.

И в комментарии к футболисту пришла девушка Анастасия, которая написала следующие слова:

«Самый лучший 👏❤️», – на что Степанов ответил: «Спасибо Любимка 💘👸❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Если зайти на страницу девушки, то там также можна увидеть активность нападающего немецкого клуба. Под одной из фотографий Артем пишет:

«Сказочно непревзойденная принцесса. Невероятная девушка», – на что Анастасия отвечает: «Спасибо ❤️».