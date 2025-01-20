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20 января 2025, 23:46 | Обновлено 20 января 2025, 23:48
1075
3

ФОТО. Вот с кем встречается «украинский Холанд». Девушка Артема Степанова

Девушка сама рассекретила отношения с нападающим

20 января 2025, 23:46 | Обновлено 20 января 2025, 23:48
1075
3
ФОТО. Вот с кем встречается «украинский Холанд». Девушка Артема Степанова
Instagram. Артем Степанов и его девушка

Как известно, 17-летний украинский нападающий Артем Степанов сегодня продлил контракт с «Байером» до лета 2027 года.

«Украинский Холанд», как прозвали Артема украинские СМИ, опубликовал несколько фотографий про памятное событие на своей странице в Instagram.

И в комментарии к футболисту пришла девушка Анастасия, которая написала следующие слова:

«Самый лучший 👏❤️», – на что Степанов ответил: «Спасибо Любимка 💘👸❤️».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Если зайти на страницу девушки, то там также можна увидеть активность нападающего немецкого клуба. Под одной из фотографий Артем пишет:

«Сказочно непревзойденная принцесса. Невероятная девушка», – на что Анастасия отвечает: «Спасибо ❤️».

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Артем Діхтяренко Источник: Instagram
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nivavn
Б.,.,ть. знову ці губищЕ-Е...
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+1
AndiM
У чувака вже прізвища та імені немає? 
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+1
movkli
їй скільки 20? 25? 30? о ці "каченятки" хер зрозумієшь...
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+1
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