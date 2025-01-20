Перес в восторге. Реал подпишет игрока, который играет в паре с украинцем
Дин Хейсен может уже зимой стать игроком мадридского гранда
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет в январе купить в мадридский клуб центрбека.
По информации испанских СМИ, президент «галактикос» в восторге от 19-летнего центрбека «Борнмута» Дина Хейсена и спешит осуществить его трансфер уже в этом месяце. Мадридский клуб уже связался с футболистом и ждет от него ответа относительно перехода.
В этом сезоне Дин Хейсен провел за «Борнмут» 19 матчей и забил два гола. Отметим, что Хейсен играет в «Борнмуте» в паре с украинцем Ильей Забарным, который также интересует «Реал».
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