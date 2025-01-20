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  4. Перес в восторге. Реал подпишет игрока, который играет в паре с украинцем
Испания
20 января 2025, 22:07 |
1498
1

Перес в восторге. Реал подпишет игрока, который играет в паре с украинцем

Дин Хейсен может уже зимой стать игроком мадридского гранда

20 января 2025, 22:07 |
1498
1
Перес в восторге. Реал подпишет игрока, который играет в паре с украинцем
Getty Images/Global Images Ukraine. Дин Хейсен

Президент «Реала» Флорентино Перес хочет в январе купить в мадридский клуб центрбека.

По информации испанских СМИ, президент «галактикос» в восторге от 19-летнего центрбека «Борнмута» Дина Хейсена и спешит осуществить его трансфер уже в этом месяце. Мадридский клуб уже связался с футболистом и ждет от него ответа относительно перехода.

В этом сезоне Дин Хейсен провел за «Борнмут» 19 матчей и забил два гола. Отметим, что Хейсен играет в «Борнмуте» в паре с украинцем Ильей Забарным, который также интересует «Реал».

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Дмитро Олійник Источник: El Gol Digital
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Капітошkа
"За інформацією іспанських ЗМІ"... -
А яких саме,якщо не таємниця?
Знову висмоктана з пальця новина...
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