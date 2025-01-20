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Англия
20 января 2025, 22:07 |
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0

МЮ одержал лишь 2 победы в последних 8 матчах во всех турнирах

«Арсенал» и «Саутгемптон» – единственные команды над которыми «красные дьяволы» одержали победу

20 января 2025, 22:07 |
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0
МЮ одержал лишь 2 победы в последних 8 матчах во всех турнирах
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Янкуба Минте, Бруно Фернандеш, Каору Митома и Джорджиньо Руттер.

Подопечные Рубена Аморима в последних 8 матчах смогли одержать лишь две победы («Арсенал», «Саутгемптон»). Остальные 6 матчей закончились одной ничьей («Ливерпуль») и пятью поражениями («Тоттенхэм», «Борнмут», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Брайтон»).

В этом сезоне Манчестер Юнайтед во главе с Аморимом занимает 13-е место в турнирной таблице лиги (7 побед, 5 ничьих, 10 поражений).

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Дмитро Банар
Дмитро Банар Sport.ua
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