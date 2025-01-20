МЮ одержал лишь 2 победы в последних 8 матчах во всех турнирах

19 января в рамках 22-го тура Английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоялась встреча между командами «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». Поединок завершился победой гостей со счетом 3:1. Забитыми мячами отметились Янкуба Минте, Бруно Фернандеш, Каору Митома и Джорджиньо Руттер.

Подопечные Рубена Аморима в последних 8 матчах смогли одержать лишь две победы («Арсенал», «Саутгемптон»). Остальные 6 матчей закончились одной ничьей («Ливерпуль») и пятью поражениями («Тоттенхэм», «Борнмут», «Вулверхэмптон», «Ньюкасл», «Брайтон»).

В этом сезоне Манчестер Юнайтед во главе с Аморимом занимает 13-е место в турнирной таблице лиги (7 побед, 5 ничьих, 10 поражений).