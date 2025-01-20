Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор

Как стало известно Sport.ua определился еще один спарринг-партнер футболистов «Левого Берега» на зарубежном этапе подготовки в Турции.

13 февраля соперником подопечных Виталия Первака будет ФК «Гареджи» из Грузии. Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.

Тем временем свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил - 7:2. Один из голов записал в свой актив новичок киевлян Андрей Ризнык, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву».

Перед отъездом на сбор в Турцию «Левый Берег» еще сыграет 22 января с перволиговым «Металлистом 1925».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от начала сборов.