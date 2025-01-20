Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 21:19 | Обновлено 20 января 2025, 21:22
144
0

Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор

У столичной команды началась игровая практика

20 января 2025, 21:19 | Обновлено 20 января 2025, 21:22
144
0
Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua определился еще один спарринг-партнер футболистов «Левого Берега» на зарубежном этапе подготовки в Турции.

13 февраля соперником подопечных Виталия Первака будет ФК «Гареджи» из Грузии. Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.

Тем временем свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил - 7:2. Один из голов записал в свой актив новичок киевлян Андрей Ризнык, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву».

Перед отъездом на сбор в Турцию «Левый Берег» еще сыграет 22 января с перволиговым «Металлистом 1925».

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от начала сборов.

По теме:
Он не отказывался. Известно почему сорвался трансфер украинца в Динамо
Александр ДРАМБАЕВ: «Вернидуб для нас как второй отец»
Максим ШАЦКИХ: «Галатасарай находится в более игровом тонусе, чем Динамо»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи инсайд
Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Бокс | 20 января 2025, 07:48 6
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок

Александр разместился на шестой позиции

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 14
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
Футбол | 20.01.2025, 18:55
ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
ОФИЦИАЛЬНО. Порту уволил главного тренера после трех поражений подряд
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
Футбол | 20.01.2025, 18:42
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
ШОВКОВСКИЙ – о кадровых проблемах и шансах в матче с Галатасараем
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Футбол | 19.01.2025, 20:49
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 3
Футбол
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
20.01.2025, 08:03 1
Футбол
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
ВИДЕО. Руне оформил суперкамбек и выбил серба из АО-2025. Далее – Синнер
18.01.2025, 18:22
Теннис
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 3
Футбол
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
Паолини пояснила, почему уступила Свитолиной, хоть и выиграла первый сет
18.01.2025, 20:32
Теннис
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
Анчелотти назвал пять лучших игроков, которых тренировал. Есть ли Шевченко?
20.01.2025, 01:35
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
20.01.2025, 04:10 68
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем