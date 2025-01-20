Левый берег нашел еще одного соперника на турецкий сбор
У столичной команды началась игровая практика
Как стало известно Sport.ua определился еще один спарринг-партнер футболистов «Левого Берега» на зарубежном этапе подготовки в Турции.
13 февраля соперником подопечных Виталия Первака будет ФК «Гареджи» из Грузии. Еще два контрольных матча запланированы на 17 и 18 февраля, ведутся переговоры с командами из Казахстана.
Тем временем свой первый спарринг в этом году «Левый Берег» провел с воспитанниками клубной академии и победил - 7:2. Один из голов записал в свой актив новичок киевлян Андрей Ризнык, который ранее выступал за тернопольскую «Ниву».
Перед отъездом на сбор в Турцию «Левый Берег» еще сыграет 22 января с перволиговым «Металлистом 1925».
Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от начала сборов.
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