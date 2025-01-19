Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЕРВАК: «В матче с юниорами за Левый Берег забил наш новичок команды»
Украина. Премьер лига
19 января 2025, 22:59 | Обновлено 19 января 2025, 23:18
97
0

ПЕРВАК: «В матче с юниорами за Левый Берег забил наш новичок команды»

Киевская команда выиграла спарринг у выпускников академии U17 со счетом 7:2

19 января 2025, 22:59 | Обновлено 19 января 2025, 23:18
97
0
ПЕРВАК: «В матче с юниорами за Левый Берег забил наш новичок команды»
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от начала сборов.

Киевская команда сыграла спарринг против выпускного класса академии – команды U17 (2008 г.р.). Матч завершился результативной победой старших аистов – 7:2.

Виталий Первак: «У нас только начало зимних сборов. Сыграли спарринг против футболистов выпускного класса нашей академии. Сейчас футболисты получают существенные нагрузки, выполняют множество силовой работы. Двигаемся по плану.

В течение первой недели сбора работали над физическими кондициями. В это время закладывается необходимый фундамент в функциональной подготовке. Футболистам нужно много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на собрании. Главное, чтобы обошлось без травм. Сейчас работаем в режиме двукратных тренировок

Ребята до сборов работали индивидуально, чтобы быть готовыми к началу нашей работы. С психологическим состоянием никаких проблем нет. Наш новичок Андрей Ризнык отличился голом. Надеемся, что во время второй части сезона новички нам помогут.

На следующей неделе продолжим работу над физической готовностью. Сыграем контрольный матч с Металлистом 1925. Во время нагрузок такие матчи нужно играть».

По теме:
Андрей РИЗНЫК: «Я в восторге от инфраструктуры Левого Берега»
12 спаррингов на сборах. Александрия опубликовала полный список соперников
МАХАНЬКОВ: «Я очень люблю Испанию, мне нравится проводить здесь сборы»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Левый Берег Киев Виталий Первак Андрей Ризнык товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
MMA | 19 января 2025, 13:13 5
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности

Ранее небитый россиянин теперь побит

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 19 января 2025, 19:58 8
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Футбол | 19.01.2025, 23:40
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
«Как поражение». Фанаты отреагировали на победу Ноттингем над Саутгемптоном
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Футбол | 19.01.2025, 21:34
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Интересный поворот. Украинский защитник отказался оставаться в Динамо
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Футбол | 19.01.2025, 13:02
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
Уже 5-й. Довбик догнал Лаутаро и Лукаку в гонке бомбардиров Серии А
18.01.2025, 00:59 2
Футбол
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
Украинский Холанд покидает Байер. Известен новый клуб Артема
18.01.2025, 19:59 2
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 10
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем