ПЕРВАК: «В матче с юниорами за Левый Берег забил наш новичок команды»

Главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился впечатлениями от начала сборов.

Киевская команда сыграла спарринг против выпускного класса академии – команды U17 (2008 г.р.). Матч завершился результативной победой старших аистов – 7:2.

Виталий Первак: «У нас только начало зимних сборов. Сыграли спарринг против футболистов выпускного класса нашей академии. Сейчас футболисты получают существенные нагрузки, выполняют множество силовой работы. Двигаемся по плану.

В течение первой недели сбора работали над физическими кондициями. В это время закладывается необходимый фундамент в функциональной подготовке. Футболистам нужно много терпения и желания, чтобы пережить этот непростой период на собрании. Главное, чтобы обошлось без травм. Сейчас работаем в режиме двукратных тренировок

Ребята до сборов работали индивидуально, чтобы быть готовыми к началу нашей работы. С психологическим состоянием никаких проблем нет. Наш новичок Андрей Ризнык отличился голом. Надеемся, что во время второй части сезона новички нам помогут.

На следующей неделе продолжим работу над физической готовностью. Сыграем контрольный матч с Металлистом 1925. Во время нагрузок такие матчи нужно играть».