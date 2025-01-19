Андрей РИЗНЫК: «Я в восторге от инфраструктуры Левого Берега»

Новичок «Левого Берега» Андрий Ризнык вспомнил свой переход в команду, рассказал о быстрой адаптации и отметил инфраструктуру клуба:

«Еще до подписания контракта знал об интересе от клуба. Мне звонил Виталий Первак, и мы с ним общались. Переговоры продолжались недолго, и я приехал и подписал контракт. Доволен, что все так сложилось.

Я знал многих футболистов в команде, работал с Виталием Перваком и мне известны амбиции клуба. Все эти факторы повлияли на мое решение. До перехода в Левый Берег поддерживал контакт с братьями Когутами и Максимом Механивым. В коллективе приняли очень хорошо. С адаптацией проблем не возникло.

Я в восторге от клубной инфраструктуры. Левый Берег очень быстро развивается во многих аспектах, здесь все на высоком уровне. Также нужно отметить хороший микроклимат внутри коллектива. Буду стараться своей игрой помочь Левому Берегу выполнить поставленные задачи».