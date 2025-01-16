ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился форвардом, проводящим удачный сезон

24-летний нападающий Андрей Ризнык стал первым зимним новичком клуба «Левый Берег».

Потрошитель родился в селе Нырков на Тернопольщине. Он начал заниматься футболом в детско-юношеской спортивной школе из Залещиков. В юном возрасте, еще 15-летним, стал игроком клуба «Тернополь», за который сыграл 4 матча и забил 1 мяч.

Летом 2019 Андрей подписал контракт с «Нивой» Тернополь. За 4,5 года в ее составе провел 118 поединков и отличился 20 голами. Удачным для форварда текущий сезон: 11 матчей, 8 голов и 1 ассист.