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Украина. Премьер лига
16 января 2025, 06:41 | Обновлено 16 января 2025, 06:46
474
0

ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился форвардом, проводящим удачный сезон

24-летний нападающий Андрей Ризнык успешно выступал за «Ниву» Тернополь

16 января 2025, 06:41 | Обновлено 16 января 2025, 06:46
474
0
ОФИЦИАЛЬНО. Левый Берег усилился форвардом, проводящим удачный сезон
ФК Левый Берег. Андрей Ризнык

24-летний нападающий Андрей Ризнык стал первым зимним новичком клуба «Левый Берег».

Потрошитель родился в селе Нырков на Тернопольщине. Он начал заниматься футболом в детско-юношеской спортивной школе из Залещиков. В юном возрасте, еще 15-летним, стал игроком клуба «Тернополь», за который сыграл 4 матча и забил 1 мяч.

Летом 2019 Андрей подписал контракт с «Нивой» Тернополь. За 4,5 года в ее составе провел 118 поединков и отличился 20 голами. Удачным для форварда текущий сезон: 11 матчей, 8 голов и 1 ассист.

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Николай Степанов Источник: ФК Левый берег
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