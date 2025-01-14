Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Левый Берег подписал трех новобранцев и готовится к зарубежному сбору
Украина. Премьер лига
14 января 2025, 22:16 | Обновлено 14 января 2025, 22:31
864
0

Левый Берег подписал трех новобранцев и готовится к зарубежному сбору

Киевляне проявляют активность на трансферном рынке

14 января 2025, 22:16 | Обновлено 14 января 2025, 22:31
864
0
Левый Берег подписал трех новобранцев и готовится к зарубежному сбору
ФК Левый Берег

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Левый Берег» после возвращения из отпуска уже подписал трех новобранцев. Вслед за Андреем Ризныком из тернопольской «Нивы» ряды столичной команды пополнили вратарь Илья Караващенко из «Мариуполя» и полузащитник Дмитрий Шастал из «Полесья».

18 января подопечные Виталия Первака сыграют с воспитанниками клубной Академии, а 22 января – с «Металлистом 1925».

На 28 января запланирован отъезд на зарубежный сбор в Турцию.

Уже известны три спарринг-партнера киевлян на этом этапе подготовки: первого февраля – болгарская «Фратрия», 5 – «Самгурали» из Грузии и 9 – молдовский «Петрокуб».
Еще с тремя потенциальными соперниками в контрольных матчах ведутся переговоры.

Вторую часть сезона «Левый Берег» откроет календарным поединком 18 тура чемпионата УПЛ – с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что стали известны ближайшие планы «Левого Берега».

По теме:
Верес проведет 9 контрольных матчей в Турции. Опубликован график спаррингов
Юрий ГАБОВДА: «Вскоре у Вереса может состояться мощное подписание»
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-футболист Зари перешел в японскую Сересо Осаку
Левый Берег Киев Андрей Ризнык Дмитрий Шастал Металлист 1925 учебно-тренировочные сборы Петрокуб Хынчешты Фратрия Варна Самгурали трансферы трансферы УПЛ инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
Бокс | 14 января 2025, 07:51 1
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг
«Ему заплатят». Промоутер рассказал, ради кого Фьюри вернется на ринг

Эдди Хирн считает, что не стоит ставить крест на мегафайте Фьюри – Джошуа

На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
Хоккей | 14 января 2025, 15:16 1
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом
На МЧМ-2025 Япония и Польша сыграли с редким счетом

Соперники сборной Украины в «перестрелке» забросили 13 шайб

ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
Футбол | 14.01.2025, 15:01
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
ФОТО. Жена игрока сборной Украины показала шикарную фигуру в бикини
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
Футбол | 14.01.2025, 22:12
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
АЗ Алкмар не залишив шансів Аяксу і вибив суперника з Кубка Нідерландів
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Бокс | 14.01.2025, 09:05
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Аль-Шейх рассказал, с какими проблемами столкнулся Фьюри после боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
Перес нашел виновника поражения Реала против Барсы. Ставит на нем крест
14.01.2025, 08:19 13
Футбол
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
Перес в бешенстве. Известно, когда Реал уволит Анчелотти
13.01.2025, 11:07 18
Футбол
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
Челси хочет компенсацию от УАФ из-за скандала с Мудриком. Известна сумма
13.01.2025, 20:21 76
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, какое главное преимущество Усика?»
14.01.2025, 10:48
Бокс
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
Усик выполнил обещание перед Чисорой. Он встретился с обидчиком Ломаченко
13.01.2025, 04:18 3
Бокс
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
В Реале нашли 3 футболистов, виновных в позорном поражении от Барселоны
13.01.2025, 15:24 4
Футбол
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
«Помогите». Усик назвал цель в боксе, которая у него осталась
13.01.2025, 08:58
Бокс
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
Джошуа обратился к Усику на церемонии, где Александр получил награду
13.01.2025, 08:21 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем