Левый Берег подписал трех новобранцев и готовится к зарубежному сбору

Как стало известно Sport.ua, новичок УПЛ – «Левый Берег» после возвращения из отпуска уже подписал трех новобранцев. Вслед за Андреем Ризныком из тернопольской «Нивы» ряды столичной команды пополнили вратарь Илья Караващенко из «Мариуполя» и полузащитник Дмитрий Шастал из «Полесья».

18 января подопечные Виталия Первака сыграют с воспитанниками клубной Академии, а 22 января – с «Металлистом 1925».

На 28 января запланирован отъезд на зарубежный сбор в Турцию.

Уже известны три спарринг-партнера киевлян на этом этапе подготовки: первого февраля – болгарская «Фратрия», 5 – «Самгурали» из Грузии и 9 – молдовский «Петрокуб».

Еще с тремя потенциальными соперниками в контрольных матчах ведутся переговоры.

Вторую часть сезона «Левый Берег» откроет календарным поединком 18 тура чемпионата УПЛ – с «Шахтером».

Ранее мы сообщали, что стали известны ближайшие планы «Левого Берега».