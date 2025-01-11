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Украина. Премьер лига
11 января 2025, 02:47 | Обновлено 11 января 2025, 03:44
64
0

Куда полетят аисты? Стали известны ближайшие планы Левого Берега

Киевская команда Виталия Первака определилась с планами на межсезонье

11 января 2025, 02:47 | Обновлено 11 января 2025, 03:44
64
0
Куда полетят аисты? Стали известны ближайшие планы Левого Берега
ФК Левый Берег. Виталий Первак

Команда УПЛ «Левый Берег» приступит к подготовке к весенней части сезона 2024/25 во вторник, 14 января.

В этот день команда Виталия Первака выйдет из отпуска, который длился ровно месяц. За указанный период футболисты занимались по индивидуальному плану, за чем тщательно следили все представители тренерского штаба.

Главный тренер аистов Виталий Первак в эксклюзивном комментарии Sport.ua рассказал:

«Это позволит подопечным подойти к началу почти полуторамесячной тренировочной работы более или менее подготовленными.

18 января мы сыграем с выпускным классом нашей футбольной академии, который практикуем каждый год. Это будет первая в новом году наша игра.

Затем 22 января проведем контрольный матч с «Металлистом 1925». Еще одного спарринг-партнера до отъезда за границу ищем».

По словам главного тренера «Левого Берега», команда отправится 29 января в Турцию, где пройдет тренировочный сбор. На Средиземноморье планируется провести серию контрольных поединков с соперниками из разных стран.

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Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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