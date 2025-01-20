Маркевич сделал прогноз на матч Галатасарай – Динамо в Лиге Европы
Известный украинский тренер считает, что киевлян могут отобрать очки у турков
Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».
«Шансы всегда есть. Если динамовцы настроятся на игру максимально по-боевому, а не будут думать о том, что шансы на плей-офф Лиги Европы давно потеряны, не будут делать ошибок в защите, как это было в предыдущих матчах на евроарене, – то должны не проиграть, как минимум.
Думаю, что будет ничья. Скорее всего, результативная», – сказал Маркевич.
Ранее бывший тренер «Динамо» и бывший форвард «бело-синих» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий относительно игры киевлян в Лиге Европы с турецким «Галатасараем».
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