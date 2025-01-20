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  4. Маркевич сделал прогноз на матч Галатасарай – Динамо в Лиге Европы
Лига Европы
20 января 2025, 20:36 |
1562
2

Маркевич сделал прогноз на матч Галатасарай – Динамо в Лиге Европы

Известный украинский тренер считает, что киевлян могут отобрать очки у турков

20 января 2025, 20:36 |
1562
2
Маркевич сделал прогноз на матч Галатасарай – Динамо в Лиге Европы
УАФ. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился мыслями о матче 7-го тура Лиги Европы против «Галатасарая».

«Шансы всегда есть. Если динамовцы настроятся на игру максимально по-боевому, а не будут думать о том, что шансы на плей-офф Лиги Европы давно потеряны, не будут делать ошибок в защите, как это было в предыдущих матчах на евроарене, – то должны не проиграть, как минимум.

Думаю, что будет ничья. Скорее всего, результативная», – сказал Маркевич.

Ранее бывший тренер «Динамо» и бывший форвард «бело-синих» Максим Шацких в эксклюзивном интервью Sport.ua дал комментарий относительно игры киевлян в Лиге Европы с турецким «Галатасараем».

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Галатасарай Динамо Киев Лига Европы Галатасарай - Динамо Мирон Маркевич
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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Комментарии 2
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antt
Відібрати очки у туріків! Може б їм спочатку якісь свої заробити і на це націлитись. Бо у них нуль. Тоді і в турків буде менше якби могло бути.
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Андрій Заліщук
Фора турків -2 через ОЗ
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