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Украина. Премьер лига
20 января 2025, 15:06 | Обновлено 20 января 2025, 15:13
82
0

Запланировано 8 матчей. Черноморец назвал соперников на сборах

Команда Александра Бабича ко второй части сезона будет готовится в Турции

20 января 2025, 15:06 | Обновлено 20 января 2025, 15:13
82
0
Запланировано 8 матчей. Черноморец назвал соперников на сборах
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» отправился на учебно-тренировочный сбор на турецкое средиземноморье. Команда будет проживать в отеле "TUI Blue Side" (Манавгат) и планирует провести 8 спаррингов. Правда, один соперник пока неизвестен.

Первый матч подопечные Александра Бабича проведут в среду, 22 января. Соперником станет клуб из Косово «Дукаджини». Последний запланированный спарринг «Черноморец» проведет 12 февраля.

Календарь спаррингов «Черноморца»:

22 января – «Дукаджини» (Клине, Косово)

26 января – «Дрита» (Гнилане, Косово)

30 января – ФК «Кишварда» (Венгрия)

30 января - ФК «Малишево» (Косово)

4 февраля – «Фратрия» (Варна, Болгария)

8 февраля - «Чиксереда» (Румыния)

8 февраля – ФК «Бельцы» (Молдова)

12 февраля – соперник уточняется.

Ранее сообщалось, что два игрока «Черноморца» не смогут зимой уйти из команды.

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Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Бабич Дукаджини Дрита Кишварда Малишево Фратрия Варна Чиксереда Бельцы
Сергій Турчак Источник: ФК Черноморец
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