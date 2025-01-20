Запланировано 8 матчей. Черноморец назвал соперников на сборах
Команда Александра Бабича ко второй части сезона будет готовится в Турции
Одесский «Черноморец» отправился на учебно-тренировочный сбор на турецкое средиземноморье. Команда будет проживать в отеле "TUI Blue Side" (Манавгат) и планирует провести 8 спаррингов. Правда, один соперник пока неизвестен.
Первый матч подопечные Александра Бабича проведут в среду, 22 января. Соперником станет клуб из Косово «Дукаджини». Последний запланированный спарринг «Черноморец» проведет 12 февраля.
Календарь спаррингов «Черноморца»:
22 января – «Дукаджини» (Клине, Косово)
26 января – «Дрита» (Гнилане, Косово)
30 января – ФК «Кишварда» (Венгрия)
30 января - ФК «Малишево» (Косово)
4 февраля – «Фратрия» (Варна, Болгария)
8 февраля - «Чиксереда» (Румыния)
8 февраля – ФК «Бельцы» (Молдова)
12 февраля – соперник уточняется.
Ранее сообщалось, что два игрока «Черноморца» не смогут зимой уйти из команды.
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