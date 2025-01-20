Карпаты заплатили Руху по 1 миллиону евро за Сыча и Краснопира

Стали известны финансовые подробности сегодняшнего перехода из «Руха» в Карпаты» защитника Алексея Сыча и форварда Игоря Краснопира.

За обоих футболистов, как информирует портал Transfermarkt, «зелено-белые» заплатили суммарно 2 миллиона евро – по одному миллиону за каждого из игроков.

Также «Карпаты», как известно, арендовали у «Руха» хавбеков Олега Федора и Илью Квасницу.