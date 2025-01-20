Украина. Премьер лига20 января 2025, 14:20 |
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Карпаты заплатили Руху по 1 миллиону евро за Сыча и Краснопира
Очередные заметные трансферы произошли в УПЛ
20 января 2025, 14:20 |
896
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Стали известны финансовые подробности сегодняшнего перехода из «Руха» в Карпаты» защитника Алексея Сыча и форварда Игоря Краснопира.
За обоих футболистов, как информирует портал Transfermarkt, «зелено-белые» заплатили суммарно 2 миллиона евро – по одному миллиону за каждого из игроков.
Также «Карпаты», как известно, арендовали у «Руха» хавбеков Олега Федора и Илью Квасницу.
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за Сыча 1 млн и Суркис не нашел таких денег?
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