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  4. Карпаты заплатили Руху по 1 миллиону евро за Сыча и Краснопира
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 14:20 |
896
4

Карпаты заплатили Руху по 1 миллиону евро за Сыча и Краснопира

Очередные заметные трансферы произошли в УПЛ

20 января 2025, 14:20 |
896
4
Карпаты заплатили Руху по 1 миллиону евро за Сыча и Краснопира
fckarpaty.org.ua

Стали известны финансовые подробности сегодняшнего перехода из «Руха» в Карпаты» защитника Алексея Сыча и форварда Игоря Краснопира.

За обоих футболистов, как информирует портал Transfermarkt, «зелено-белые» заплатили суммарно 2 миллиона евро – по одному миллиону за каждого из игроков.

Также «Карпаты», как известно, арендовали у «Руха» хавбеков Олега Федора и Илью Квасницу.

transfermarkt.com

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Игорь Краснопир Илья Квасница Алексей Сыч Олег Федор Карпаты Львов Рух Львов трансферы УПЛ Transfermarkt трансферы
Алексей Сливченко Источник: Transfermarkt
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Комментарии 4
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Gargantua81
за Сыча 1 млн и Суркис не нашел таких денег?
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