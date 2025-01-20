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Испания
20 января 2025, 11:29 | Обновлено 20 января 2025, 11:33
1074
2

Мешает трансферам. Топ-талант Барселоны отказывается уходить из клуба

Ансу Фати не хочет покидать каталонский гранд

20 января 2025, 11:29 | Обновлено 20 января 2025, 11:33
1074
2
Мешает трансферам. Топ-талант Барселоны отказывается уходить из клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати не хочет покидать клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, в каталонском гранде дали понять 22-летнему футболисту то, что на него не рассчитывают, но он хочет остаться в «Барселоне». Из-за этого клуб не может разгрузить свою зарплатную ведомость и совершать трансферы.

Каталонский клуб интересуется английским вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, но если Ансу Фати не покинет Камп Ноу. то этот трансфер не состоится.

Контракт Фати с «сине-гранатовыми» действует до лета 2027.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити».

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Данііл Киріяка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Saar
Якщо ти - не просто "талант", а "топ-талант"- то як тебе  захочуть продати, якщо ти такий!?? 
А якщо на тебе не розраховують і хочуть продати-значить ніякий ти не "талант"!
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+2
MaximusOne
Траоре перевдягайся, ми тебе впізнали.
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+1
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