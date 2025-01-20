Мешает трансферам. Топ-талант Барселоны отказывается уходить из клуба

Испанский нападающий каталонской «Барселоны» Ансу Фати не хочет покидать клуб, сообщает El Nacional.

По информации источника, в каталонском гранде дали понять 22-летнему футболисту то, что на него не рассчитывают, но он хочет остаться в «Барселоне». Из-за этого клуб не может разгрузить свою зарплатную ведомость и совершать трансферы.

Каталонский клуб интересуется английским вингером «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рэшфордом, но если Ансу Фати не покинет Камп Ноу. то этот трансфер не состоится.

Контракт Фати с «сине-гранатовыми» действует до лета 2027.

Ранее сообщалось о том, что лидер «Барселоны» может перейти в «Манчестер Сити».