Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 40 миллионов. Челси интересуется вратарем из Серии А
Англия
20 января 2025, 10:54 |
797
0

40 миллионов. Челси интересуется вратарем из Серии А

Зион Сузуки может перейти в лондонский клуб

20 января 2025, 10:54 |
797
0
40 миллионов. Челси интересуется вратарем из Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Зион Сузуки

Японский голкипер «Пармы» Зион Сузуки может стать игроком лондонского «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает лондонский клуб, который внимательно следит за прогрессом игрока. Итальянский клуб не планирует отпускать игрока дешевле, чем з 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Зион Сузуки провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 3 – сухих, пропустил 31 гол.

Ранее сообщалось о том, что вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча.

По теме:
ВИДЕО. Пародия на топ-сериал. Карпаты оригинально презентовали руховцев
«Довбик делает разницу». В Италии оценили летние трансферы Ромы
ОФИЦИАЛЬНО. Рух объявил об уходе четырех лидеров в состав Карпат
трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Парма Челси
Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Теннис | 20 января 2025, 07:23 18
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open
Стала известна соперница Свитолиной в 1/4 финала Australian Open

Оппоненткой украинской теннисистки будет Мэдисон Киз из США

ОФИЦИАЛЬНО. Флорентино Перес пятый раз подряд избран президентом Реала
Футбол | 20 января 2025, 12:05 0
ОФИЦИАЛЬНО. Флорентино Перес пятый раз подряд избран президентом Реала
ОФИЦИАЛЬНО. Флорентино Перес пятый раз подряд избран президентом Реала

77-летний функционер был единственным кандидатом на должность

Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Теннис | 20.01.2025, 04:10
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Свитолина наказала нейтралку и пробилась в 1/4 финала Australian Open 2025
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Футбол | 19.01.2025, 20:49
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Теннис | 20.01.2025, 11:15
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Что случилось? Монфис не сумел доиграть матч 1/8 финала Aus Open и вылетел
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
18.01.2025, 21:13
Футбол
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
20.01.2025, 00:07 12
Хоккей
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
Назван самый богатый боксер в истории. Известно место Усика и его заработок
20.01.2025, 07:48 6
Бокс
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 34
Футбол
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 3
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем