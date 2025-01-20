40 миллионов. Челси интересуется вратарем из Серии А

Японский голкипер «Пармы» Зион Сузуки может стать игроком лондонского «Челси», сообщает Fichajes.

По информации источника, 22-летний футболист привлекает лондонский клуб, который внимательно следит за прогрессом игрока. Итальянский клуб не планирует отпускать игрока дешевле, чем з 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Зион Сузуки провел 20 матчей на клубном уровне, из которых 3 – сухих, пропустил 31 гол.

Ранее сообщалось о том, что вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча.