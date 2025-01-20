Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча

Турецкий «Фенербахче» интересуется португальским вингером лондонского «Челси» Жоау Феликсом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, переход 25-летнего футболиста в команду легендарного Жозе Моуриньо может состояться на правах шестимесячной аренды.

В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликсом интересуется «Милан».