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  4. Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча
Англия
20 января 2025, 10:32 |
398
0

Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча

Жоау Феликс заинтересовал «Фенербахче» Жозе Моуриньо

20 января 2025, 10:32 |
398
0
Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Феликс

Турецкий «Фенербахче» интересуется португальским вингером лондонского «Челси» Жоау Феликсом, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, переход 25-летнего футболиста в команду легендарного Жозе Моуриньо может состояться на правах шестимесячной аренды.

В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Жоау Феликсом интересуется «Милан».

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Жоау Феликс Жозе Моуриньо Челси Фенербахче трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу аренда игрока
Дмитро Вус Источник: Todofichajes.com
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