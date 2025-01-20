Вингер Челси получил неожиданный вариант трансфера от легендарного коуча
Жоау Феликс заинтересовал «Фенербахче» Жозе Моуриньо
Турецкий «Фенербахче» интересуется португальским вингером лондонского «Челси» Жоау Феликсом, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, переход 25-летнего футболиста в команду легендарного Жозе Моуриньо может состояться на правах шестимесячной аренды.
В сезоне 2024/25 Жоау Феликс провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 7 забитыми мячами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Жоау Феликсом интересуется «Милан».
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