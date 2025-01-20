Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Это одни из самых тяжелых сборов в моей карьере»

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями от нынешних зимних тренировочных сборов.

– Неделя на сборах, насколько тяжелая или нетрудная? Силы еще есть? Впереди еще месяц.

– Да тяжелые, конечно, в принципе это же не что-то такое новое, поэтому привык уже к таким нагрузкам на сборах. Поэтому нормально, еще месяц.

– Тебе есть с чем сравнить. В принципе эти сборы в «Полесье» они тяжелее, чем были там в «Динамо» в твоей карьере, в «Заре»?

– Ну одни из таких самых тяжелых, я думаю.

– Остается ли времени перед сном книжку полистать, или интернет, или ложишься и все?

– Да есть время, вечером есть. В обед не так много, потому что там 2 часа свободного времени между тренировками и хочется поспать, а вечером есть.

– Значит надо чтобы еще больше бегали, чтобы не было даже мыслей об этом.

– Возможно.