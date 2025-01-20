Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Это одни из самых тяжелых сборов в моей карьере»
Украина. Премьер лига
20 января 2025, 09:47 |
692
1

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Это одни из самых тяжелых сборов в моей карьере»

Полузащитник «Полесья» поделился впечатлениями от зимнего тренировочного лагеря

20 января 2025, 09:47 |
692
1
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Это одни из самых тяжелых сборов в моей карьере»
ФК Полесье. Александр Андриевский

Полузащитник житомирского «Полесья» Александр Андриевский поделился впечатлениями от нынешних зимних тренировочных сборов.

– Неделя на сборах, насколько тяжелая или нетрудная? Силы еще есть? Впереди еще месяц.

– Да тяжелые, конечно, в принципе это же не что-то такое новое, поэтому привык уже к таким нагрузкам на сборах. Поэтому нормально, еще месяц.

– Тебе есть с чем сравнить. В принципе эти сборы в «Полесье» они тяжелее, чем были там в «Динамо» в твоей карьере, в «Заре»?

– Ну одни из таких самых тяжелых, я думаю.

– Остается ли времени перед сном книжку полистать, или интернет, или ложишься и все?

– Да есть время, вечером есть. В обед не так много, потому что там 2 часа свободного времени между тренировками и хочется поспать, а вечером есть.

– Значит надо чтобы еще больше бегали, чтобы не было даже мыслей об этом.

– Возможно.

По теме:
Андриевский назвал лучшего футболиста мира. Это не Месси и не Винисиус
«Сказали мне как есть». Андриевский объяснил, почему оставил Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Серьезное усиление. Батиста стал игроком Полесья
Александр Андриевский Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу учебно-тренировочные сборы
Дмитро Вус Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Футбол | 19 января 2025, 13:02 0
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн
Усик уйдет из бокса, Свитолина сыграет с россиянкой, Холанд получит 500 млн

Вашему вниманию подборка главных спортивных новостей

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 20 января 2025, 00:07 12
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Теннис | 20.01.2025, 03:17
Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Надежда Киченок и Лейла разгромно проиграли первым сеяным на Aus Open 2025
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Футбол | 20.01.2025, 08:03
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Месси назвал лучшего английского игрока на все времена. Не Лэмпард и Руни
Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира
Футбол | 20.01.2025, 10:01
Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира
Реал и Челси планируют грандиозный обмен финалистами чемпионата мира
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vbrjkf
Напевне тому, що жирком заплив, сидячи на лавці в ДК...
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
«Я недоволен». Раньери раскритиковал игроков Ромы из-за Довбика
18.01.2025, 21:55 2
Футбол
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
Денис БЕРИНЧИК: «Он дрался только с какими-то лохами»
18.01.2025, 20:08 10
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
Решение принято. Суперзвезда Ливерпуля выбрал вариант продолжения карьеры
19.01.2025, 20:49
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
18.01.2025, 21:13
Футбол
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 3
Бокс
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
Месси назвал лучшего нападающего в истории футбола
19.01.2025, 07:15 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем