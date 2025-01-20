Англия20 января 2025, 10:28 |
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Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю
Жузеп Гвардиола видит в Диогу Коште замену Эдерсона
20 января 2025, 10:28 |
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Португальский вратарь «Порту» Диогу Кошта может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Transfers.
По информации источника, 25-летний кипер рассматривается Жузепом Гвардиолой как замену бразильскому голкиперу «горожан» Эдерсону. Сообщается, что английский клуб уже ведет переговоры по трансферу игрока.
В текущем сезоне Диогу Кошта провел 25 матчей на клубном уровне, 13 из которых – сухие, пропустил 27 голов.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ.
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