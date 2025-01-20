Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю

Португальский вратарь «Порту» Диогу Кошта может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Transfers.

По информации источника, 25-летний кипер рассматривается Жузепом Гвардиолой как замену бразильскому голкиперу «горожан» Эдерсону. Сообщается, что английский клуб уже ведет переговоры по трансферу игрока.

В текущем сезоне Диогу Кошта провел 25 матчей на клубном уровне, 13 из которых – сухие, пропустил 27 голов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ.