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  4. Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю
Англия
20 января 2025, 10:28 |
585
0

Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю

Жузеп Гвардиола видит в Диогу Коште замену Эдерсона

20 января 2025, 10:28 |
585
0
Вместо Эдерсона. Манчестер Сити ведет переговоры по топовому вратарю
Getty Images/Global Images Ukraine. Диогу Кошта

Португальский вратарь «Порту» Диогу Кошта может стать игроком «Манчестер Сити», сообщает Football Transfers.

По информации источника, 25-летний кипер рассматривается Жузепом Гвардиолой как замену бразильскому голкиперу «горожан» Эдерсону. Сообщается, что английский клуб уже ведет переговоры по трансферу игрока.

В текущем сезоне Диогу Кошта провел 25 матчей на клубном уровне, 13 из которых – сухие, пропустил 27 голов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола ожидает в команде одного из фаворитов на ЗМ.

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Данііл Киріяка Источник: FootballTransfers
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