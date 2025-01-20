Вся энергия – на матч Гаэля. Свитолина рассказала, где будет смотреть игру

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1).

После игры Элина ответила на вопрос про ее мужа Гаэля Монфиса из Франции, который вскоре выйдет на матч 1/8 финала Aus Open против американца Бена Шелтона.

– Ваш муж Гаэль, кажется, демонстрирует что-то невероятное. У вас прекрасная семья. Он будет играть чуть позже. Где вы будете смотреть?

– Ну, надеюсь, что возле корта. Но да, у меня есть немного времени для восстановления, а потом вся энергия будет направлена ​​на его матч. Это точно будет эпическая игра, я уверена. Так что, надеюсь, вы все сильно его поддержите. Он играет сейчас очень особенно, и я чувствую, что мы станем свидетелями чего-то действительно классного.

– Ну что ж, ваша сегодняшняя победа была невероятной. Вы прошли в четвертьфинал. Пожалуйста, еще раз поаплодируйте Элине.