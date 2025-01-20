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Australian Open
20 января 2025, 05:27 | Обновлено 20 января 2025, 05:35
396
0

СВИТОЛИНА: «Невероятное ощущение – добиваться результатов на Grand Slam»

Украинская теннисистка вышла в четвертьфинал Australian Open 2025

20 января 2025, 05:27 | Обновлено 20 января 2025, 05:35
396
0
СВИТОЛИНА: «Невероятное ощущение – добиваться результатов на Grand Slam»
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) вышла в четвертьфинал Australian Open 2025, одолев спортсменку без флага Веронику Кудерметову (WTA 75) в двух сетах (6:4, 6:1). После матча Элина ответила на вопросы.

– Вам сейчас 30 лет, и вы все еще демонстрируете невероятную скорость и подвижность на корте. Сколько работы вы приложили вместе со своей командой, чтобы оказаться на этом уровне и показывать такую ​​игру?

– Это часы и часы работы: на корте, вне корта, в тренажерном зале. Также, я считаю, ментальная составляющая сыграла немаловажную роль. Возвращаться снова и снова – после беременности, после операций, начинать все с нуля – это, поверьте, очень непросто.

Для меня это действительно невероятное ощущение – добиваться высоких результатов на таких турнирах как Grand Slam. Это всегда что-то особенное. И я хочу поблагодарить свою команду, которая верит в меня и поддерживает меня на этом пути.

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова Australian Open 2025
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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