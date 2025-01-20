Олимпиакос оформил минимальную победу в лиге. Яремчук сыграл пару минут

20 января лидер чемпионата Греции «Олимпиакос» сыграл гостевой поединок против «Атромитоса».

Футбольное противостояние прошло в рамках 19 тура лиги.

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Главные события матча прошли еще в первом тайме. За стартовые 25 минут матча «Олимпиакос» дважды прошил ворота соперников. До свистка на перерыв хозяевам удалось отквитать один мяч. Однако вторая часть поединка получилась совершенно противоположной – мячей забито не было, поэтому победу оформил «Олимпиакос».

Украинский нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук начал поединок со скамейки запасных. Главный тренер выпустил футболиста на 89-й минуте.

Чемпионат Греции. 19-й тур, 19 января

«Панетоликос» – «Олимпиакос» – 1:2

Голы: Коштинья (автогол), 37 – Рецос, 18, Эль-Кааби, 22