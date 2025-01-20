ФОТО. Что написала Свитолина на камере после победы над Кудерметовой?

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

После завершения встречи украинка написала на камере: «Украинский дух ❤️».

Следующей соперницей Элины на кортах Мельбурна будет или Елена Рыбакина, или Мэдисон Киз.

ФОТО. Что написала Свитолина на камере после суперпобеды над Паолини?