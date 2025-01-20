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Australian Open
20 января 2025, 04:33 | Обновлено 20 января 2025, 04:54
327
0

ФОТО. Что написала Свитолина на камере после победы над Кудерметовой?

20 января украинка переиграла россиянку в 1/8 финала Australian Open 2025

20 января 2025, 04:33 | Обновлено 20 января 2025, 04:54
327
0
ФОТО. Что написала Свитолина на камере после победы над Кудерметовой?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.

После завершения встречи украинка написала на камере: «Украинский дух ❤️».

Следующей соперницей Элины на кортах Мельбурна будет или Елена Рыбакина, или Мэдисон Киз.

ФОТО. Что написала Свитолина на камере после суперпобеды над Паолини?

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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