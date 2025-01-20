Australian Open20 января 2025, 04:33 | Обновлено 20 января 2025, 04:54
327
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ФОТО. Что написала Свитолина на камере после победы над Кудерметовой?
20 января украинка переиграла россиянку в 1/8 финала Australian Open 2025
20 января 2025, 04:33 | Обновлено 20 января 2025, 04:54
327
0
20 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) переиграла Веронику Кудерметову (WTA 75) в 1/8 финала Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу украинки за 1 час и 20 минут.
После завершения встречи украинка написала на камере: «Украинский дух ❤️».
Следующей соперницей Элины на кортах Мельбурна будет или Елена Рыбакина, или Мэдисон Киз.
ФОТО. Что написала Свитолина на камере после суперпобеды над Паолини?
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