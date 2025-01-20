Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не скажу, что мы играем в самый лучший футбол»

Карло Анчелотти, наставник мадридского «Реала», подвел итоги поединка 20-го тура Ла лиги, в котором его подопечные переиграли клуб «Лас-Пальмас» со счетом 4:1.

«Я в замешательстве, потому что слышал, что мы ужасны в футболе, а вижу, что «Реал» Мадрид на вершине. Я продолжу изучать, где они ошибаются. Сегодня мы показали полную и сбалансированную игру, с большим качеством и отношением. Мы начали плохо, но это не изменило наш подход игре.

Я не скажу, что мы играем в самый лучший футбол, но не так уж все плохо. Команда хорошо натренирована. Иногда они играют лучше, иногда хуже. Иногда есть хороший баланс, иногда нет. Мы стараемся играть в футбол, основанный на характеристиках моих игроков.

Что думаю о критике? Свист «Бернабеу» – ранит, потому что это критика обиженных фанатов, и это мотивирует нас. Это был звоночек в кубковой игре, и он был полезен. Сегодня команда показала отличную игру», – сказал Анчелотти.

Благодаря данной победе «сливочные» заняли пальму первенства, имея на счету 46 баллов.