Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не скажу, что мы играем в самый лучший футбол»
Испания
20 января 2025, 04:22 | Обновлено 20 января 2025, 04:23
35
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не скажу, что мы играем в самый лучший футбол»

Мадридский «Реал» разгромил «Лас-Пальмас» в чемпионате Испании

20 января 2025, 04:22 | Обновлено 20 января 2025, 04:23
35
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Не скажу, что мы играем в самый лучший футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Карло Анчелотти, наставник мадридского «Реала», подвел итоги поединка 20-го тура Ла лиги, в котором его подопечные переиграли клуб «Лас-Пальмас» со счетом 4:1.

«Я в замешательстве, потому что слышал, что мы ужасны в футболе, а вижу, что «Реал» Мадрид на вершине. Я продолжу изучать, где они ошибаются. Сегодня мы показали полную и сбалансированную игру, с большим качеством и отношением. Мы начали плохо, но это не изменило наш подход игре.

Я не скажу, что мы играем в самый лучший футбол, но не так уж все плохо. Команда хорошо натренирована. Иногда они играют лучше, иногда хуже. Иногда есть хороший баланс, иногда нет. Мы стараемся играть в футбол, основанный на характеристиках моих игроков.

Что думаю о критике? Свист «Бернабеу» – ранит, потому что это критика обиженных фанатов, и это мотивирует нас. Это был звоночек в кубковой игре, и он был полезен. Сегодня команда показала отличную игру», – сказал Анчелотти.

Благодаря данной победе «сливочные» заняли пальму первенства, имея на счету 46 баллов.

По теме:
Все налаживается? Гвардиола прокомментировал прогром над Ипсвичем
Валенсия обыграла Реал Сосьедад и покинула последнее место Ла Лиги
Он тренировал Реал. Стало известно, кто может возглавить сборную Бельгии
Карло Анчелотти Реал Мадрид Лас-Пальмас чемпионат Испании по футболу Ла Лига пресс-конференция
Андрій Вітренко Источник: ФК Реал Мадрид
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Хоккей | 19 января 2025, 19:58 12
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал
Универсиада-2025. Сборная Украины по хоккею в ярком матче вышла в полуфинал

Неожиданный успех сборной U-25

Доминик ИНГЛ: «В этом Фьюри намного лучше Усика»
Бокс | 20 января 2025, 01:16 3
Доминик ИНГЛ: «В этом Фьюри намного лучше Усика»
Доминик ИНГЛ: «В этом Фьюри намного лучше Усика»

Известный тренер отметил умение Тайсона устраивать шоу

Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
MMA | 19.01.2025, 13:13
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Двалишвили разбил Нурмагомедова. Доминирование физической готовности
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Теннис | 20.01.2025, 02:00
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
Элина Свитолина – Вероника Кудерметова. Прогноз и анонс на матч Aus Open
«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
Футбол | 20.01.2025, 01:25
«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
«Аморим на выход». Норвежский гроссмейстер желает увольнения тренера МЮ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
В Реале обеспокоены тем, что Куртуа может сыграть против сборной Украины
18.01.2025, 22:53 2
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
Майк ТАЙСОН: «Я это просто не осознавал»
19.01.2025, 09:26 1
Бокс
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
Томас ФРАНК: «Эта команда на уровень лучше Манчестер Сити и Арсенала»
18.01.2025, 21:13
Футбол
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
«Забрал это у Усика». Экс-тренер Майка Тайсона отреагировал на уход Фьюри 
18.01.2025, 02:19
Бокс
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
Стало известно, почему Динамо отказалось от трансферов Сыча и Слюбика
18.01.2025, 18:55 27
Футбол
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
Кварацхелия в ПСЖ: Хвича в Париже выиграл только в зарплате
19.01.2025, 07:00 33
Футбол
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
Повесила баранку четвертой ракетке! Свитолина вышла в 1/8 финала Aus Open
18.01.2025, 11:59 88
Теннис
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
Леннокс ЛЬЮИС: Усик тогда симулировал. Знаете, чтобы я делал на его месте?
19.01.2025, 07:41 26
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем