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  4. ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
Australian Open
20 января 2025, 03:01 | Обновлено 20 января 2025, 03:02
94
0

ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет

Элина также отказалась от общего фото с Вероникой перед стартом матча 1/8 финала

20 января 2025, 03:01 | Обновлено 20 января 2025, 03:02
94
0
ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина и Вероника Кудерметова

20 января украинка Элина Свитолина (WTA 27) в 02:30 вышла на корт против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Теннисистки проводят матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Встреча проходит на Rod Laver Arena.

Перед стартом поединка на центральном корте турнира официально объявили, что рукопожатия между Свитолиной и Кудерметовой после завершения противостояния не будет.

«В конце матча не будет рукопожатия между игроками. Мы ценим ваше уважение к обоим спортсменам во время и после матча, а также понимание в этих сложных обстоятельствах».

Элина также отказалась от общего фото с Кудерметовой.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Кудерметова.

ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

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Элина Свитолина Вероника Кудерметова фото Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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