ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
Элина также отказалась от общего фото с Вероникой перед стартом матча 1/8 финала
20 января украинка Элина Свитолина (WTA 27) в 02:30 вышла на корт против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75).
Теннисистки проводят матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Встреча проходит на Rod Laver Arena.
Перед стартом поединка на центральном корте турнира официально объявили, что рукопожатия между Свитолиной и Кудерметовой после завершения противостояния не будет.
«В конце матча не будет рукопожатия между игроками. Мы ценим ваше уважение к обоим спортсменам во время и после матча, а также понимание в этих сложных обстоятельствах».
Элина также отказалась от общего фото с Кудерметовой.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Кудерметова.
ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет
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