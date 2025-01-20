20 января украинка Элина Свитолина (WTA 27) в 02:30 вышла на корт против «нейтралки» Вероники Кудерметовой (WTA 75).

Теннисистки проводят матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2025. Встреча проходит на Rod Laver Arena.

Перед стартом поединка на центральном корте турнира официально объявили, что рукопожатия между Свитолиной и Кудерметовой после завершения противостояния не будет.

«В конце матча не будет рукопожатия между игроками. Мы ценим ваше уважение к обоим спортсменам во время и после матча, а также понимание в этих сложных обстоятельствах».

Элина также отказалась от общего фото с Кудерметовой.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча Свитолина – Кудерметова.

ФОТО. На AО-25 объявили, что рукопожатия Свитолиной и Кудерметовой не будет

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