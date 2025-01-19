В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма

Легенда сборной Турции Нихат Кахведжи поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы между стамбульским «Галатасараем» и киевским «Динамо».

«Болельщики «Галатасарая» сейчас волнуются. У киевлян – 0 очков, но они волнуются! Они бы не волновались, если бы должен был приехать «Тоттенхэм»!

Я напомню результат выездного матча с РФШ из Латвии – 2:2... Главный тренер Окан Бурук и игроки должны преодолеть это в матче с «Динамо», ведь они являются фаворитами», – цитирует Нихата Twitter-паблик Tek Havadis.

Кахведжи сыграл за сборную Турции 69 матчей и забил 19 голов. В 2002 году он в ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что матч между «Галатасараем» и «Динамо» будет обслуживать эстонский рефери Кристо Тохвер.