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  4. В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма
Лига Европы
19 января 2025, 23:55 |
300
1

В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма

Нихат Кахведжи заявил, что фанаты стамбульского клуба обеспокоены

19 января 2025, 23:55 |
300
1
В Турции объяснили, почему в Галатасарае боятся Динамо больше Тоттенхэма
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда сборной Турции Нихат Кахведжи поделился ожиданиями от предстоящего матча Лиги Европы между стамбульским «Галатасараем» и киевским «Динамо».

«Болельщики «Галатасарая» сейчас волнуются. У киевлян – 0 очков, но они волнуются! Они бы не волновались, если бы должен был приехать «Тоттенхэм»!

Я напомню результат выездного матча с РФШ из Латвии – 2:2... Главный тренер Окан Бурук и игроки должны преодолеть это в матче с «Динамо», ведь они являются фаворитами», – цитирует Нихата Twitter-паблик Tek Havadis.

Кахведжи сыграл за сборную Турции 69 матчей и забил 19 голов. В 2002 году он в ее составе стал бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что матч между «Галатасараем» и «Динамо» будет обслуживать эстонский рефери Кристо Тохвер.

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Нихат Кахведжи Динамо Киев Галатасарай Галатасарай - Динамо Тоттенхэм Лига Европы
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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