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Франция
19 января 2025, 23:41 |
26
0

Соболь не сыграл. Марсель и Страсбург расписали ничью

Матч закончился со счетом 1:1

19 января 2025, 23:41 |
26
0
Соболь не сыграл. Марсель и Страсбург расписали ничью
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Страсбургом».

Игра прошла на «Стад Велодром» в Марселе.

За хозяев забитым голом отметился нападающий Мейсон Гринвуд с пенальти.

Гости ответили забитым мячом форварда Эмануэля Эмемги.

Украинский фулбек «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.

В турнирной таблице «Марсель», имея в своем активе 37 очков, занимает второе место. «Страсбург» набрал 24 пункта и занимает 10-ю позицию.

Лига 1. 18-й тур. 19 января

Сент-Этьен – Нант – 1:1

Голы: Боакье, 86 – Саймон, 14

Анже – Осер – 2:0

Голы: Диоманде, 15 (автогол), Леполь, 47

Реймс – Гавр – 1:1

Голы: Мунетси, 26 – Санганте, 67

Марсель – Страсбург – 1:1

Голы: Гринвуд, 68 – Эмега, 23

Фотогалерея:

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Марсель Страсбург Эдуард Соболь Сент-Этьен Нант Анже Осер Реймс Гавр Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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