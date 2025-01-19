Соболь не сыграл. Марсель и Страсбург расписали ничью
Матч закончился со счетом 1:1
19 января состоялся матч 18-го тура Лиги 1 между «Марселем» и «Страсбургом».
Игра прошла на «Стад Велодром» в Марселе.
За хозяев забитым голом отметился нападающий Мейсон Гринвуд с пенальти.
Гости ответили забитым мячом форварда Эмануэля Эмемги.
Украинский фулбек «Страсбурга» Эдуард Соболь провел весь матч на скамейке запасных.
В турнирной таблице «Марсель», имея в своем активе 37 очков, занимает второе место. «Страсбург» набрал 24 пункта и занимает 10-ю позицию.
Лига 1. 18-й тур. 19 января
Сент-Этьен – Нант – 1:1
Голы: Боакье, 86 – Саймон, 14
Анже – Осер – 2:0
Голы: Диоманде, 15 (автогол), Леполь, 47
Реймс – Гавр – 1:1
Голы: Мунетси, 26 – Санганте, 67
Марсель – Страсбург – 1:1
Голы: Гринвуд, 68 – Эмега, 23
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