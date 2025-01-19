Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана
Алекс Хименес может перебраться в мадридский гранд
Испанский правый защитник «Милана» Алекс Хименес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает La Gazzetto della Sport.
По информации источника, 19-летний футболист серьезно заинтересовал испанский гранд своим прогрессом, но итальянский гранд не планирует отпускать игрока, как минимум до лета. Если игрок продолжить прогрессировать, то его трансфер уже летом вполне вероятен.
В текущем сезоне Алекс Хименес провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 4 гола.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить Юрген Клопп.
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