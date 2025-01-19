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  4. Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана
Испания
19 января 2025, 22:56 |
504
0

Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана

Алекс Хименес может перебраться в мадридский гранд

19 января 2025, 22:56 |
504
0
Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Хименес

Испанский правый защитник «Милана» Алекс Хименес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает La Gazzetto della Sport.

По информации источника, 19-летний футболист серьезно заинтересовал испанский гранд своим прогрессом, но итальянский гранд не планирует отпускать игрока, как минимум до лета. Если игрок продолжить прогрессировать, то его трансфер уже летом вполне вероятен.

В текущем сезоне Алекс Хименес провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить Юрген Клопп.

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Данііл Киріяка Источник: Fichajes.net
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