Внимательно следят. Реал нацелился на подписание таланта Милана

Испанский правый защитник «Милана» Алекс Хименес привлекает внимание мадридского «Реала», сообщает La Gazzetto della Sport.

По информации источника, 19-летний футболист серьезно заинтересовал испанский гранд своим прогрессом, но итальянский гранд не планирует отпускать игрока, как минимум до лета. Если игрок продолжить прогрессировать, то его трансфер уже летом вполне вероятен.

В текущем сезоне Алекс Хименес провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 4 гола.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» может возглавить Юрген Клопп.