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Унион Берлин
19.01.2025 16:30 – FT 2 : 1
Майнц
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Германия
19 января 2025, 23:06 | Обновлено 19 января 2025, 23:07
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Аугсбург с дублем Эссенде обыграл Вердер. Майнц проиграл Унион Берлину

Состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги

19 января 2025, 23:06 | Обновлено 19 января 2025, 23:07
20
0
Аугсбург с дублем Эссенде обыграл Вердер. Майнц проиграл Унион Берлину
Getty Images/Global Images Ukraine

19 января состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги. В 16:30 «Унион Берлин» принимал «Майнц».

На 1-й минуте форвард хозяев Бенедикт Голлербах открыл счет. Уже через 4 минуты хавбек гостей Надим Амири сравнял счет, а в середине первого тайма нападающий «Униона» Роберт Сков забил победный гол своей команды с пенальти.

В 18:30 «Вердер» принимал «Аугсбург» на стадионе «Везерштадион».

За гостей дублем отметился нападающий Самюэль Эссенде.

В турнирной таблице «Майнц», имея в своем активе 28 очков, занимает шестое место. «Унион Берлин» с 20 пунктами занимает 13-ю позицию. «Вердер» набрал 26 очков и занимает 9-ю строчку, а «Аугсбург», с 22 пунктами – 12-ю.

Бундеслига. 18-й тур. 19 января

Унион Берлин – Майнц – 2:1

Голы: Голлербах, 1, Сков, 24 – Амири, 5

Вердер – Аугсбург – 0:2

Голы: Эссенде, 5, 45+1

Фотогалерея:

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Аугсбург Вердер Майнц Унион Берлин Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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