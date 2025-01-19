Аугсбург с дублем Эссенде обыграл Вердер. Майнц проиграл Унион Берлину
Состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги
19 января состоялись матчи 18-го тура Бундеслиги. В 16:30 «Унион Берлин» принимал «Майнц».
На 1-й минуте форвард хозяев Бенедикт Голлербах открыл счет. Уже через 4 минуты хавбек гостей Надим Амири сравнял счет, а в середине первого тайма нападающий «Униона» Роберт Сков забил победный гол своей команды с пенальти.
В 18:30 «Вердер» принимал «Аугсбург» на стадионе «Везерштадион».
За гостей дублем отметился нападающий Самюэль Эссенде.
В турнирной таблице «Майнц», имея в своем активе 28 очков, занимает шестое место. «Унион Берлин» с 20 пунктами занимает 13-ю позицию. «Вердер» набрал 26 очков и занимает 9-ю строчку, а «Аугсбург», с 22 пунктами – 12-ю.
Бундеслига. 18-й тур. 19 января
Унион Берлин – Майнц – 2:1
Голы: Голлербах, 1, Сков, 24 – Амири, 5
Вердер – Аугсбург – 0:2
Голы: Эссенде, 5, 45+1
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