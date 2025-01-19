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19 января 2025, 22:27 |
224
0

Медиакоманда, в которой играют Милевский и Алиев, обыграла Ruh Media Team

Состоялся матч медиафутбола

19 января 2025, 22:27 |
224
0
Медиакоманда, в которой играют Милевский и Алиев, обыграла Ruh Media Team
IGNIS. Артем Милевский и Александр Алиев

19 января в Киеве состоялся матч медиафутбола между командами IGNIS и Ruh Media Team.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, после чего начались буллиты, в которых сильнее оказались игроки IGNIS (5:3).

За победителей выступают легендарные украинские экс-футболисты «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев. Александр сумел отличиться забитым голом в основное время, а также реализовал буллит. Артем, в свою очередь, не отметился голевыми действиями в матче.

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IGNIS медиафутбол Артем Милевский Александр Алиев
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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