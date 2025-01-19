Медиакоманда, в которой играют Милевский и Алиев, обыграла Ruh Media Team

19 января в Киеве состоялся матч медиафутбола между командами IGNIS и Ruh Media Team.

Основное время поединка завершилось со счетом 2:2, после чего начались буллиты, в которых сильнее оказались игроки IGNIS (5:3).

За победителей выступают легендарные украинские экс-футболисты «Динамо» Артем Милевский и Александр Алиев. Александр сумел отличиться забитым голом в основное время, а также реализовал буллит. Артем, в свою очередь, не отметился голевыми действиями в матче.